不算醫療暴力？他拍桌狂罵護理師判決出爐 北榮院長：內心很不服氣

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明表示，「司法如此判決，我真的很不高興，實在不以為然」，他不是學法律的，無法對判決進行評論，但真的深感不解，司法為何這樣判。本報資料照片
劉姓男子於2023年7月27日凌晨3時許、上午8時許，不滿護理師替母親打點滴的滴速過快，並咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達10多分鐘，並拍打護理站的桌面。台北市衛生局認定違反「醫療法」裁罰3萬元，他不服提行政訴訟，一審認為劉沒有強暴、脅迫或恐嚇，撤銷裁罰處分。衛生局上訴，台北高等行政法院合議庭認為判決沒有違誤，去年10月駁回上訴，全案確定。

法院勘驗醫院監視器畫面，劉大聲與護理師爭吵並揮動手臂，表示「你是什麼心態啊，你動不動就叫警衛啊，你把警衛當成是什麼啊，當成你的私人保鑣啊？你是哪個學校畢業的，哪個學校的老師是教你是這樣子的啦」、「走了還在那邊靠背啊」、「你不要廢話一大堆啦你，你最資深，你最囂張」、「態度夠差，叫醫生，叫醫生」等語。

病人家屬咆哮事件發生在台北榮總。對此，台北榮總院長陳威明表示，「司法如此判決，我真的很不高興，實在不以為然」，他不是學法律的，無法對判決進行評論，但真的深感不解，司法為何這樣判，內心真的不舒服，很不服氣、很不爽，相關護理師對此判決也「很生氣」、「很不爽」。

「如果自己的女兒，擔任護理師照顧病人，卻被如此辱罵，家長一定無法接受。」陳威明說，他身為醫院的大家長，同仁遭遇如此事件，他的內心很痛，護理師工作十分忙碌，一定是遇到極大驚嚇及不舒服，才會走向司法。

陳威明說，如果是醫護人員的錯，造成醫病衝突，我們虛心檢討，但如果是病人家屬無理取鬧，「我真的無法忍受」。他說，難道只有打人，才算是醫療暴力，才會受到裁罰，罵人呢？、侮辱呢？如此判決，台灣往後都沒有公然侮辱罪了，只會讓社會充滿暴力。

護理人員職責是照顧病人的健康，工作十分辛苦。陳威明說，他在醫院常對同仁說，必須提供有溫度的服務，對於生病的病人、病人家屬的心情都可以理解，但不應該被如此對待，身為院長必須捍衛同仁的尊嚴，不是每位護理師面對病人時一定要微笑，大家應該要互相體諒、尊重。

陳威明說，醫院護理人員流失，其中很大問題來自病人家屬的態度，這是「壓跨駱駝的最後一根稻草」，病人家屬應給護理師多些鼓勵及尊重。如他在門診為病人看診時，病人對他說話很客氣，但有時病人或病人家屬對護理師說話，不是很禮貌，他都會提醒對方，護理師也是醫療團隊成員，大家一起照顧病人，同樣須獲得基本尊重。

陳威明語重心長的說，「台灣最美的風景是人」，彼此多應互相尊重。

病人 護理師 衛生局 醫療暴力 醫護人員 公然侮辱 北市

