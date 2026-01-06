自動售票機「故障3天還沒修好」 台鐵：力拚明早修復完畢

台鐵自動售票機4日中午傳出故障，全台車站受影響，盡管台鐵公司昨表示已修復完畢，但今天仍有機台無法使用。台鐵產工批評，事發3天不見高層說明，僅要求基層加派人力並統計異常狀況；台鐵公司則表示，已逐一盤查設備、網路連線及伺服器，今晚會再盤查剩餘故障機台，盼明早首班車行駛前修復完畢。

臉書粉專「來談鐵路」4日發文指出，台鐵自售機無法連線，全台車站均受影響，有旅客投訴4日早上11時起至下午尚未恢復；台鐵昨早10時先回應已於5日晚間9時30分排除，各站自動售票機均正常，下午近5時再表示，維護承包商仍在進行系統與網路連線查找原因排除異常，然而直至今日仍有部分機台故障無法使用。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，自動售票機發生異常無法連線已邁入第3天，台鐵官網、粉專均未有任何公告或說明，直到今早才發布電報，要求基層員工統計狀況，並要求車站「加派人力」，讓各車站獨自承受乘客情緒。

朱智宇指出，目前已傳出有車站因旅客付費購票後無法取票，有員工考量旅客趕車先行認賠的誇張行徑，也有旅客至車站購票才知道售票機故障，衍生的情緒勞動更不在話下；針對此事件，台鐵公司不僅未能協助現場單位應變，更放任旅運品質持續受影響，近期更是發函禁止各站停聘部分工時人力，以降低人事成本，如今遇到困難卻又要求加派根本不存在的人力。

對此，產工提出3點要求，包含公司應秉持專業態度，應透過網路、新聞媒體等方式，向旅客統一說明目前情形，讓旅客預知須以台鐵APP或其他方式購票，降低旅客與現場同仁衝突可能，並成為公司既定流程，且應設法確保不讓員工獨自面對。

第二，公司應檢討停聘部分工時人力政策，為緊急事件預留人力；另外，本次影響範圍是全台各站，交通部不應袖手旁觀，應該協助台鐵公司宣導與應變。

對此，台鐵公司說明，自1月4日10時30分接獲車站通報自售機異常後，立即啟動應變機制，針對相關設備、網路連線及伺服器逐一進行盤查，硬體部分均功能正常，目前朝網路節點、CP（防火牆）、核心網路交換器等進行盤查及重啟作業。

台鐵指出，因系統設備有關閉重置需要，本公司已責令各車站加派人力協助旅客人工購票服務，承商（中華電信）技術團隊也增派人力進駐持續全面檢視各項設備與系統設定，盡速排除異常，以讓售票服務儘速恢復正常運作。

台鐵表示，此次異常事件中，發現在所有購票、劃票程序中，不同機台或不同操作的節點產生瞬間離線的狀態，由於並非固定機台發生異常，因此較難找到故障點，目前已針對設備、網路連線及伺服器進行盤查。

台鐵坦言，這次首次發生自動售票機出現異常的情況，由於系統網路連線為內網非外網，因此排除遭駭客入侵的可能性，目前已有一半設備盤查完畢，剩餘部分機台尚未盤查，已暫停售票服務並重新啟動，今晚再進行盤查，盼明早首班車行駛起能修復完畢、恢復正常售票服務。