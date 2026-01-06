立院三讀通過外送員專法 外送員樂見：權益有保障
立法院會今三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，不得低於45元保障金額。外送員認為，專法上路一定有保障權益。
對於專法三讀，新北市機車貨物運送職業工會總幹事黃義傑表示，一定有權益保障，現在Uber一單40元，確實低於專法，日前Uber執行長聲稱台灣禁止疊單，但其實沒有，實際狀況可能是外送員一次送3單，但只有45元，其他獎勵算入趟次獎金，比如跑10趟拿到100元，但依照專法，只要送超過3單就有100元。
被問及專法上路，是否會影響消費者點單意願，擔憂轉嫁成本到消費者身上，黃義傑說明，現在Uber Eats跟Foodpanda收費上，有跟店家收取上架費，及跟消費者收外送費，但只會給外送員一筆錢。假設消費者今天有購買平台會員，訂單超過200元可以免運費，但會收取系統服務費，這在2024年前是沒有的。
黃義傑指出，其實消費者長期默默被平台增加收費，像是溫水煮青蛙，假設一天送單量有80萬張，1單收3元，累積30天的金額非常驚人。專法上路後，希望外送平台將每筆外送單的費用分開計算，所以不用擔心消費者的費用會增加。
常與辦公室同事湊團購點飲料的上班族簡小姐表示，有辦會員加上達到一定金額就可以減免費用，時常以會有會員活動，跟同事多少可以分享優惠，希望專法上路能帶給外送員保障，對於費用問題，她表示，有需要或該用的時候一定會用，多人訂單也能降低使用成本。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言