神隱4年屢被爆失智！77歲葉啟田露面 認了「這部位」出問題

外界揣測姊弟政治互動緊張 謝典霖否認參選彰化縣長：爭取連任議長

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

立院三讀通過外送員專法 外送員樂見：權益有保障

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
外送員專法今三讀通過。記者林澔一／攝影
外送員專法今三讀通過。記者林澔一／攝影

立法院會今三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，不得低於45元保障金額。外送員認為，專法上路一定有保障權益。

對於專法三讀，新北市機車貨物運送職業工會總幹事黃義傑表示，一定有權益保障，現在Uber一單40元，確實低於專法，日前Uber執行長聲稱台灣禁止疊單，但其實沒有，實際狀況可能是外送員一次送3單，但只有45元，其他獎勵算入趟次獎金，比如跑10趟拿到100元，但依照專法，只要送超過3單就有100元。

被問及專法上路，是否會影響消費者點單意願，擔憂轉嫁成本到消費者身上，黃義傑說明，現在Uber Eats跟Foodpanda收費上，有跟店家收取上架費，及跟消費者收外送費，但只會給外送員一筆錢。假設消費者今天有購買平台會員，訂單超過200元可以免運費，但會收取系統服務費，這在2024年前是沒有的。

黃義傑指出，其實消費者長期默默被平台增加收費，像是溫水煮青蛙，假設一天送單量有80萬張，1單收3元，累積30天的金額非常驚人。專法上路後，希望外送平台將每筆外送單的費用分開計算，所以不用擔心消費者的費用會增加。

常與辦公室同事湊團購點飲料的上班族簡小姐表示，有辦會員加上達到一定金額就可以減免費用，時常以會有會員活動，跟同事多少可以分享優惠，希望專法上路能帶給外送員保障，對於費用問題，她表示，有需要或該用的時候一定會用，多人訂單也能降低使用成本。

