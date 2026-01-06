外送專法三讀 Uber Eats盼討論施行細則能更考量市場運作與產業需求

立法院會６日三讀通過《送員權益保障及外送平台管理法》，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，不得低於45元保障金額，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。Uber Eats表示，樂見台灣推動專法討論，儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通。

Uber Eats表示，希望後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。Uber Eats 也將持續以創新且具競爭力的方式，為所有平台使用者提供更可靠、高品質的服務。