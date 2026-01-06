立院通過外送專法…經部訂定契約範本 包含要求平台揭露費用收取

立法院6日三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，該法為保障外送員、消費者及合作商家合理權益，並對外送平臺業者進行相關規範與管理，共同促進外送平臺產業之健康發展。

為保障平臺合作商家權益，經濟部將配合《外送員權益保障及外送平臺管理法》訂定外送平臺業者與合作商家外送合作契約範本，明確納入保障商家權益之必要規範，包括要求外送平臺明確揭露其費用收取方式、貨款結算、契約終止與爭議處理機制等，亦要求外送平臺業者應保存與合作商家有關紀錄至少2年，如外送合作契約、合作商家接收訂單及提供商品之時間及內容，以及爭議處理紀錄等。

隨著數位經濟蓬勃發展，外送平臺已成為消費者日常生活中重要配送服務，經濟部將協助商家與外送平臺建立透明且公平之合作規範，使雙方互信合作，促進產業穩定成長，並呼籲外送平臺業者在合理利潤範圍內反饋合作商家，與餐飲業者利潤共享。