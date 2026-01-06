快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

立院通過外送專法…經部訂定契約範本 包含要求平台揭露費用收取

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

立法院6日三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，該法為保障外送員、消費者及合作商家合理權益，並對外送平臺業者進行相關規範與管理，共同促進外送平臺產業之健康發展。

為保障平臺合作商家權益，經濟部將配合《外送員權益保障及外送平臺管理法》訂定外送平臺業者與合作商家外送合作契約範本，明確納入保障商家權益之必要規範，包括要求外送平臺明確揭露其費用收取方式、貨款結算、契約終止與爭議處理機制等，亦要求外送平臺業者應保存與合作商家有關紀錄至少2年，如外送合作契約、合作商家接收訂單及提供商品之時間及內容，以及爭議處理紀錄等。

隨著數位經濟蓬勃發展，外送平臺已成為消費者日常生活中重要配送服務，經濟部將協助商家與外送平臺建立透明且公平之合作規範，使雙方互信合作，促進產業穩定成長，並呼籲外送平臺業者在合理利潤範圍內反饋合作商家，與餐飲業者利潤共享。

契約 經濟部 消費 外送員

延伸閱讀

影／外送專法通過…外送權益聯盟：血淚換來立法 疊單不公才是問題

「由血淚堆疊出來」外送專法三讀通過 他感嘆：權益不再被剝削

立院三讀外送員專法 時薪不得低於最低工資1.25倍

外送專法三讀 強迫外送員接單罰最高50萬元

相關新聞

腸胃也有老化時鐘！年紀大再也無法吃「吃到飽」 醫曝關鍵年齡

年輕人超會吃，Buffe可以無限續盤，但年紀愈大，愈無法「吃到飽」？人體器官有各自的老化時鐘，約55歲左右，消化器官的功...

愈晚愈冷！17縣市低溫特報 冷到明晚「恐10度以下」

中央氣象署下午16時32分針對全台17縣市發布低溫特報，今天下午至明天晚上恐出現10度以下低溫。

TPASS預算卡關「全台20縣市恐斷炊」 公路局坦言：沒有備案

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，即使地方自籌款墊付估最多撐到2月底。交通部公路局坦言，T...

廚餘新制正式上線！環保局曝3類改丟一般垃圾 弄錯最高罰6000元

台中梧棲去年曾爆發非洲豬瘟，事後追查發現，源頭與未經充分高溫蒸煮的廚餘餵豬有關。為杜絕風險，中央今年起明文禁止家戶廚餘再作為養豬用途，各縣市也...

流感增5人死亡全是「這兩族群」 疾管署估一月下旬正式進入流行期

未來四天將迎來今年首波寒流，低溫恐跌至五度，溫差大也增加疾病傳播風險，疾管署預測流感疫情將於一月下旬進入流行期，農曆春節...

特力屋首度跨平台合作 攜手全家導入居家安裝服務搶攻年前商機

特力屋（7867）6日宣布與全家（5903）展開策略合作，精選居家熱銷明星商品及專業服務進軍「全家行動購及FamiPor...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。