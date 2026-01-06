草莓怎樣最好吃？彰化永靖鄉農會輔導觀光草莓園面授機宜

「紙業三代」邱國雄為愛吃草莓的子女種出一片種草莓園，接受永靖鄉農會輔導，採用有機農法克服彰化平原高溫易發生病蟲害的困境，果實飽滿碩大，今與鄉農會共同開園迎接盛產採果季。

邱國雄大學化工系畢業後從事家業製造印花紙，見兩名子女愛吃草莓，就在自家頂樓試種草莓兩年，最大規模種2千株，機緣巧合認識草莓種苗業者，及洽詢農業資材貸款時獲永靖鄉農會支持，邱國雄正式改行當農民，為子女和永靖鄉開闢第一個觀光草莓園。

永靖鄉農會總幹事陳翠玲說，永靖鄉是苗木之鄉，近年鄉農會輔導農民多元種植，哈蜜瓜、茄子競賽名列前茅，青農邱國雄的薇森草莓園是永靖第一個觀光草莓園，未來將與鄉農會合作舉辦食農教育。

投入草莓專業種植之前，邱國雄分析苗栗大湖地區與彰化平原的優劣勢，大湖地區海拔高度平均286公尺，最高達700公尺，氣溫明顯低於彰化平原，不但適合溫帶水果草莓生長，病蟲害也少，彰化平原氣溫較高而病蟲害相對較多，優勢是每年11月到翌年2月間生長期氣候較乾燥，不像大湖地區陰雨連綿易損傷草莓。

邱國雄先「養地」1年，種植玉米、田菁等植物當綠肥，去年11月彰化平原氣溫下降才種植草莓苗株，人工拔草不用藥物除草，田畦鋪稻殼防止雜草生長並讓土壤透氣，噴天然精油驅蟲。草莓結果成熟先送檢驗，取得無農藥報告，邱國雄和妻子趙玉芬帶孩子現採現吃，也開放給附近孩子入園試吃。

趙玉芬表示，草莓和所有水果一樣，冷藏將降低甜度，從冰箱拿出來最好回溫15分鐘到20分鐘可回到應有甜度，所以她建議安全水果可現吃，若冷藏最好要回溫。

邱國雄說，從日本引進的草莓品種很多，經多年馴化逐漸適應台灣氣溫，彰化及嘉雲平原甚至高雄都有草莓園，跟大湖草莓最大不同是大湖可在每年9月底、10月初種下苗株，彰化平原等南部縣市慢一個月或更晚，等天氣涼冷種植，且各家種植方法不同，他為保持產量和品質將年年種新苗，挑選適合孩子採摘的大顆、果肉結實的品種。 彰化縣永靖鄉農會輔導第一家觀光草莓，挑選果粒較大、較結實的品種。記者簡慧珍／攝影