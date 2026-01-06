快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

草莓怎樣最好吃？彰化永靖鄉農會輔導觀光草莓園面授機宜

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉農會輔導第一家觀光草莓園開放採果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉農會輔導第一家觀光草莓園開放採果。記者簡慧珍／攝影

「紙業三代」邱國雄為愛吃草莓的子女種出一片種草莓園，接受永靖鄉農會輔導，採用有機農法克服彰化平原高溫易發生病蟲害的困境，果實飽滿碩大，今與鄉農會共同開園迎接盛產採果季。

邱國雄大學化工系畢業後從事家業製造印花紙，見兩名子女愛吃草莓，就在自家頂樓試種草莓兩年，最大規模種2千株，機緣巧合認識草莓種苗業者，及洽詢農業資材貸款時獲永靖鄉農會支持，邱國雄正式改行當農民，為子女和永靖鄉開闢第一個觀光草莓園。

永靖鄉農會總幹事陳翠玲說，永靖鄉是苗木之鄉，近年鄉農會輔導農民多元種植，哈蜜瓜、茄子競賽名列前茅，青農邱國雄的薇森草莓園是永靖第一個觀光草莓園，未來將與鄉農會合作舉辦食農教育

投入草莓專業種植之前，邱國雄分析苗栗大湖地區與彰化平原的優劣勢，大湖地區海拔高度平均286公尺，最高達700公尺，氣溫明顯低於彰化平原，不但適合溫帶水果草莓生長，病蟲害也少，彰化平原氣溫較高而病蟲害相對較多，優勢是每年11月到翌年2月間生長期氣候較乾燥，不像大湖地區陰雨連綿易損傷草莓。

邱國雄先「養地」1年，種植玉米、田菁等植物當綠肥，去年11月彰化平原氣溫下降才種植草莓苗株，人工拔草不用藥物除草，田畦鋪稻殼防止雜草生長並讓土壤透氣，噴天然精油驅蟲。草莓結果成熟先送檢驗，取得無農藥報告，邱國雄和妻子趙玉芬帶孩子現採現吃，也開放給附近孩子入園試吃。

趙玉芬表示，草莓和所有水果一樣，冷藏將降低甜度，從冰箱拿出來最好回溫15分鐘到20分鐘可回到應有甜度，所以她建議安全水果可現吃，若冷藏最好要回溫。

邱國雄說，從日本引進的草莓品種很多，經多年馴化逐漸適應台灣氣溫，彰化及嘉雲平原甚至高雄都有草莓園，跟大湖草莓最大不同是大湖可在每年9月底、10月初種下苗株，彰化平原等南部縣市慢一個月或更晚，等天氣涼冷種植，且各家種植方法不同，他為保持產量和品質將年年種新苗，挑選適合孩子採摘的大顆、果肉結實的品種。

彰化縣永靖鄉農會輔導第一家觀光草莓，挑選果粒較大、較結實的品種。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉農會輔導第一家觀光草莓，挑選果粒較大、較結實的品種。記者簡慧珍／攝影

草莓 彰化 農會 食農教育 青農

延伸閱讀

彰化海線新地標 伸港福安宮媽祖園區迎回寶成捐贈三尊石雕聖像

小磨坊再出包！進口羅勒葉含違規農藥 日本6批草莓驗出農藥銷毀

2人同行送草莓火焰甜點！ 2026「冬日草莓吃到飽」飯店Buffet899元起、火鍋吃到飽爽嗑到3月 還有草莓下午茶加碼

大苑子「莓好系列」強勢回歸！100%新鮮草莓入飲品 每日限量

相關新聞

腸胃也有老化時鐘！年紀大再也無法吃「吃到飽」 醫曝關鍵年齡

年輕人超會吃，Buffe可以無限續盤，但年紀愈大，愈無法「吃到飽」？人體器官有各自的老化時鐘，約55歲左右，消化器官的功...

愈晚愈冷！17縣市低溫特報 冷到明晚「恐10度以下」

中央氣象署下午16時32分針對全台17縣市發布低溫特報，今天下午至明天晚上恐出現10度以下低溫。

TPASS預算卡關「全台20縣市恐斷炊」 公路局坦言：沒有備案

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，即使地方自籌款墊付估最多撐到2月底。交通部公路局坦言，T...

廚餘新制正式上線！環保局曝3類改丟一般垃圾 弄錯最高罰6000元

台中梧棲去年曾爆發非洲豬瘟，事後追查發現，源頭與未經充分高溫蒸煮的廚餘餵豬有關。為杜絕風險，中央今年起明文禁止家戶廚餘再作為養豬用途，各縣市也...

流感增5人死亡全是「這兩族群」 疾管署估一月下旬正式進入流行期

未來四天將迎來今年首波寒流，低溫恐跌至五度，溫差大也增加疾病傳播風險，疾管署預測流感疫情將於一月下旬進入流行期，農曆春節...

台灣旅客赴韓成長27.5% 114年估破190萬人次

台灣旅客赴南韓旅遊成長，根據韓國觀光公社統計，114年1月至11月訪韓台灣旅客已突破172萬人次；相較於113年同期大幅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。