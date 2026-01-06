腸胃也有老化時鐘！年紀大再也無法吃「吃到飽」 醫曝關鍵年齡

年輕人超會吃，Buffe可以無限續盤，但年紀愈大，愈無法「吃到飽」？人體器官有各自的老化時鐘，約55歲左右，消化器官的功能逐漸下降，唾液及胃酸分泌減少，導致消化不良。國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺表示，老化使得腸胃道的功能變差，許多年長者會出現消化不良、吞嚥困難、便秘或腹瀉等問題。

陳柏諺指出，現代人壓力大、作息不正常、飲食不均衡，腸胃道問題普遍，診間常見胃食道逆流、腸胃蠕動不佳的病患，除了腹脹、便秘，也有惡心、嘔吐症狀。「有些人以為自己吃得下，結果吃太多、吃太急或食物沒嚼碎，過量積在胃裡，引發惡心、腹脹，進而有想吐的感覺。」

這些看似輕微的不適，往往影響生活品質，甚至隱藏嚴重疾病的警訊。陳柏諺說，腸胃健康與日常飲食、生活習慣及慢性病控制息息相關，如果吃完飯就開始脹氣，或是一緊張就腹瀉，甚至半夜胃痛醒來，都可能是嚴重疾病的信號。例如胃潰瘍、腸道瘜肉、腸胃出血、腫瘤等，若不適症狀持續超過一周或反覆發作影響生活，建議盡快至就醫檢查。

腸胃是人體主要消化器官，隨著年齡增長而老化後，消化酵素以及胃酸分泌減少，導致對食物的分解消化力下降，影響營養吸收。陳柏諺說，年長者因下食道括約肌張力減弱、胃排空延遲或服用藥物而更易胃食道逆流，常見症狀為胸口灼熱、吞嚥困難、慢性咳嗽。

有些長者多因長期服用止痛藥、抗凝血劑或合併幽門螺旋桿菌感染，罹患消化性潰瘍，症狀可能腹痛或是不典型，甚至以出血或穿孔表現。陳柏諺表示，潰瘍與幽門螺旋桿菌相關，而高達90%的胃癌可歸因於幽門桿菌，且長者屬高風險族群，若出現體重減輕、食欲不振或貧血需提高警覺。

另外，年長者因腸蠕動減緩、飲水不足、活動量減少或多重用藥常導致便秘。陳柏諺提醒，每日應攝取1.5至2公升水及足量蔬果，促進腸胃蠕動、預防便秘與憩室症。另養成規律運動或透過簡易伸展改善腸道血流，亦能刺激腸胃蠕動；而壓力也會影響腸道，盡量保持心情愉快，運動能促進釋放腦內啡、血清素，減輕壓力焦慮。

年紀增長，牙口、胃口難免不如從前，但是美食當前，且台灣人非常愛吃Buffet，是許多民眾的聚餐選擇。陳柏諺建議，中老年人吃到飽應採「質精量少、細嚼慢嚥、菜色挑選」原則，避開過油、過鹹、油炸、加工品。進食則採蔬菜、蛋白質、澱粉的順序，避免血糖波動。甜食要放在最後結尾，利用剛吃飽的高血糖狀態，把甜點糖分影響降到最低，且不會膩口。