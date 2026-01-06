「這款抗生素」溶離試驗不合格、藥效堪慮 食藥署：已要求回收22萬顆

衛福部食藥署1月5日發布回收等級第二級，風險中等的藥物回收警訊，用於治療耳鼻喉、尿道等感染症的抗生素「”信東”欣福膜衣錠200毫克」，因廠商通報進行連續性安定性試驗時，溶離試驗不符檢驗規格必須回收，需要回收的藥品共1批，批號為「6DH0450」，需在1月20日前完成回收，食藥署要求各醫療院所、藥商及藥局配合回收，並立刻停止調劑與供應。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，食藥署去年12月18日接獲藥品許可證持有商，信東生技股份有限公司主動通報，表示前述藥品在進行安定性試驗時，發現溶離試驗結果不符檢驗規格，因此啟動回收作業，回收批號為「6DH0450」，這批藥品已銷售數量共22萬顆，依規定需在1月20日前完成回收，民眾若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

黃玫甄說明，溶離試驗是藥品安定性測試其中一環，目的是檢測藥品主成分溶解釋放程度，試驗過程中，模擬人體腸道環境，檢測藥品主成分溶解比率，試驗結果不符規定，表示主成分釋出恐受影響，有導致民眾用藥後療效不彰之虞。除回收藥品外，食藥署已要求業者繳交回收成果報告書，及後續預防矯正措施。

「”信東”欣福膜衣錠200毫克」適應症，包括有感受性細菌引起之呼吸道感染症，耳鼻喉科感染症，泌尿道感染症，子宮內感染，子宮頸管炎，子宮附屬器炎，細菌性赤痢，腸炎巴多林氏腺炎，輕度及中度皮膚軟組織表淺性感染。黃玫甄表示，業者表示這項藥品還有其他批號庫存，且國內還有五張同健保分類分組的藥品許可證可替代，尚無藥品短缺之虞。