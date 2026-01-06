「這款抗生素」溶離試驗不合格、藥效堪慮 食藥署：已要求回收22萬顆
衛福部食藥署1月5日發布回收等級第二級，風險中等的藥物回收警訊，用於治療耳鼻喉、尿道等感染症的抗生素「”信東”欣福膜衣錠200毫克」，因廠商通報進行連續性安定性試驗時，溶離試驗不符檢驗規格必須回收，需要回收的藥品共1批，批號為「6DH0450」，需在1月20日前完成回收，食藥署要求各醫療院所、藥商及藥局配合回收，並立刻停止調劑與供應。
食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，食藥署去年12月18日接獲藥品許可證持有商，信東生技股份有限公司主動通報，表示前述藥品在進行安定性試驗時，發現溶離試驗結果不符檢驗規格，因此啟動回收作業，回收批號為「6DH0450」，這批藥品已銷售數量共22萬顆，依規定需在1月20日前完成回收，民眾若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。
黃玫甄說明，溶離試驗是藥品安定性測試其中一環，目的是檢測藥品主成分溶解釋放程度，試驗過程中，模擬人體腸道環境，檢測藥品主成分溶解比率，試驗結果不符規定，表示主成分釋出恐受影響，有導致民眾用藥後療效不彰之虞。除回收藥品外，食藥署已要求業者繳交回收成果報告書，及後續預防矯正措施。
「”信東”欣福膜衣錠200毫克」適應症，包括有感受性細菌引起之呼吸道感染症，耳鼻喉科感染症，泌尿道感染症，子宮內感染，子宮頸管炎，子宮附屬器炎，細菌性赤痢，腸炎巴多林氏腺炎，輕度及中度皮膚軟組織表淺性感染。黃玫甄表示，業者表示這項藥品還有其他批號庫存，且國內還有五張同健保分類分組的藥品許可證可替代，尚無藥品短缺之虞。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言