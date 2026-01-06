總預算遲遲未審 百萬TPASS通勤族恐斷炊、公路局坦言沒備案

今年度中央政府總預算遲遲未排審，恐導致不少政策無法順利推動，其中攸關百萬通勤族的TPASS恐斷炊，對此交通部公路局坦言，若預算案遲遲沒有通過，目前沒有備案，全台20縣市將受到影響。

行政院通勤月票TPASS自2023年7月上路以來，以減輕通勤族負擔、鼓勵民眾使用大眾運輸工具為目的，第1期為特別預算在去年底到期，交通部2026至2029年編列363.8億元，但今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，也讓公路局面臨無經費補助TPASS，一旦補助斷炊，衝擊每月約107.7萬名TPASS通勤月票使用者，雖然多個地方政府已評估啟動應變機制，先以地方自籌款或定期票收入墊付，預估最多僅能再支撐2個月，北北基桃4縣市首長則將在12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，討論後續經費調度與維持方案。

公路局長林福山表示，TPASS第1期採特別預算支應，已於去年12月31日到期，即便仍有剩餘款，也依法不得再動用，今年改由新興計畫預算支應，其中115年度編列75.2億元，但至今仍在立法院待審。

林福山指出，今年1月1日起各縣市TPASS仍持續使用，目前以「定期票收入」及「地方政府分擔經費」支應，其中，六都因使用量大，中央分擔比例相對較高，壓力尤為沉重，尤其北北基桃生活圈及部分縣市，國道客運、鐵路運輸屬中央分擔項目，補助比例高達9成，一旦中央預算無法到位，影響相當明顯。

林福山坦言，新興計畫依法必須經立法院審議通過才能動支，「基本上沒有其他調度經費的備案」。他說，在這種情況下，只能仰賴地方政府議會通過的預算看能夠支撐多久。

他進一步指出，22個縣市中，除金門、連江原本免費提供公共運輸服務外，其餘20個縣市皆發行TPASS定期票，屆時都將受到影響，首當其衝的將是使用公共運輸頻率最高的通勤族群。過去中央補助金額最多的地區為北北基桃生活圈，單一年補助約40億元，占比超過一半。

此外，林福山也提到，去年12月起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，希望協助國道客運業者提高運量、收入，以及今年1月起年滿70歲以上長者自願繳回駕照，提供TPASS乘車回饋，每月回饋金上限新台幣1,500元，補助期間2年，都有待TPASS預算通過才能落實。

據公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次；每年中央補助經費需求部分，北北基桃34.3億元，中彰投苗2億元，南高屏7.1億元，其他5億元。