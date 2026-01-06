外送新運價最快年後啟動細部討論 公路局力拚今年上路

法院今三讀通過「外送平台從業人員保障專法」，預計最快8月上路，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元；而攸關消費者需負擔運費的外送運價準則草案仍在預告期。交通部公路局表示，預計今年農曆年後與各方展開運價細部討論，力拚運價新制今年上路。

交通部2024年10月首度預告外送運價修法，因定義不明確等爭議延遲，過去1年來持續與相關團體溝通，並於2025年11月二度預告修正「汽車運輸業客貨運運價準則」與「汽車運輸業管理規則」，明定機車外送適用的運價公式。

草案中規畫，機車外送的「每單公里基本運價」，為「每車公里合理成本ｘ（1＋合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」，必要時得於運費外收取等待費、樓層費、夜間加成費、春節加成費等。

針對運價準則草案進度，公路局長林福山今說明，去年11月中旬已預告運價準則修正草案，預告期60天，結束後循法制程序完成修正發布，才會啟動與各方的運價討論。外送專法今天三讀通過，準則中有些規定就得循著專法脈絡去討論，「預估最快過完年後，就會開始和各方討論」。

林福山表示，整體運價中的參數很多，前置作業需搜集相關參數的成本資料，與業界資料的提供有關，需先完整彙整，初步規畫仍是要先與外送平台、工會等一起討論，再做細項處理，因此運價訂定一定需要時間，且因為是第一次，前置作業要更費心，後續作業才會比較快。

林福山強調，新制運價上路時間還未定，像是如何分區等問題都需要討論，但力拚今年上路。

去年12月立法院衛環委員會排審外送員專法時，針對薪資保障的關鍵條文，勞動部長洪申翰說明，原先草案與交通部訂定的運價連動，對短單外送員較為不公，經討論後與交通部運價草案脫鉤，並提出「保底45元」機制，且每年還要再依最低工資時薪調幅公告調整，以保障所有外送員的權益。

針對外送員專法與交通部外送運架準則草案脫鉤是否影響外送員及消費者，林福山強調，外送專法是保障外送員薪資與權益，平台與外送員間的關係是依據外送專法，而消費者與平台間的收費關係則依據運價準則。

林福山指出，過去委員會在審查時，運價公式就已經和專法脫鉤，未來運價會定出「上限」，也就是運送貨物向消費者收受報酬的天花板，屆時會依平台營運策略定出運費，但即便有運價上限，現行有些外送平台也有提供免運費。