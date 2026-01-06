無照驗光落日條款期滿 未符合資格驗光師協助驗光最高可罰15萬元

為強化驗光安全性，台灣於2016年通過《驗光人員法》，並提供10年緩衝期讓相關人員考取驗光師或驗光生證照，目前全台共有3713家驗光所、約有4000多名驗光師、逾8000名驗光生。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，凡未具備驗光人員資格卻擅自執行業務者，將面臨最高新台幣15萬元罰鍰。

攸關全民視力健康的《驗光人員法》第56條規定10年緩衝期（俗稱落日條款），於今日正式屆滿。象徵著台灣配鏡驗光服務正式告別「師徒制」與單純的商業行為，全面升級為受衛福部監管的「醫事專業服務」。

新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，驗光師與驗光生業務範圍一致，差別在於高考及普考通過。全台約有4000多名驗光師、逾8000名驗光生，公會初步掌握全台未取得資格的從業人員比例已降至5%以下，且這極少數人員多數已轉型為單純從事眼鏡販售，不再觸碰驗光設備或執行檢測業務。針對未能取得證照的少數資深從業人員，這類人員多數已選擇退休或專注於銷售行為，甚至主動撤除驗光設備以符合法規。

黃群宸強調，配眼鏡並非只是一項商品，攸關眼睛的舒適度，呼籲民眾走進眼鏡行配鏡時，應落實「認明執照」的自保動作，除了確認店內是否有「驗光所開業登記」外，最快速的辨識方式就是查看驗光人員是否配戴或懸掛「醫事人員執業執照」。

劉玉菁說明，隨著落日條款正式屆滿，未來一般眼鏡行或鐘錶行若未依法設立「驗光所」，則不得再從事任何驗光行為。針對一般公司或商號登記項目中含「驗光業務」者，自落日條款屆滿翌日起予以廢止。其次，將要求地方衛生局加強稽查，若發現不具驗光人員資格者擅自執行業務，將依《驗光人員法》第43條規定，處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰。衛福部也會與相關全聯會合作，輔導會員落實法規，並對違規場所展開不定期抽查，防堵無照執業亂象。

為確保民眾就醫權益，劉玉菁說，民眾在配鏡或進行視力檢查時，應優先辨識該場所是否為合法醫事機構。合法設立的驗光所必須在顯眼處懸掛由地方衛生局核發的「醫事機構開業執照」。雖然目前法規未強制驗光人員必須佩戴個人執業執照小卡，但衛福部將持續鼓勵全國聯合會推動會員佩戴，協助民眾識別。

康寧大學視光科主任林蔚荏表示，隨著《驗光人員法》落日條款正式走入歷史，台灣視光產業告別過渡時期，正式開啟以專業制度為核心的新篇章。未來，教育、產業與臨床將共同承擔守護國人視覺健康的社會責任，透過專業養成與制度分工，持續提升視覺照護品質，為視光專業的長遠發展奠定穩固基礎。