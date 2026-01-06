影／外送專法通過…外送權益聯盟：血淚換來立法 疊單不公才是問題

外送專法今天在立法院三讀通過，台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，外送專法自提出訴求至今已歷經四年多，若從社會開始關注外送權益算起，更已超過六年，是一段相當漫長的歷程。期間不乏外送員因交通事故喪命，「這部專法可以說是外送員用血淚一層一層堆疊出來的成果」。

蘇柏豪指出，外送專法完成立法，象徵外送員權益終於迎來重要里程碑，未來不再被無限制剝削。他也強調，這是整個社會、立法院三個黨團與行政部門共同努力的結果，並感謝社會大眾長期以來的支持。

針對外界關注的「疊單」爭議，蘇柏豪說明，外送專法並未禁止疊單，問題在於平台分潤機制不合理。平台向消費者與餐廳收費，並未因疊單而減少收取金額，卻將多筆訂單疊給外送員，只給付一筆報酬，「等於收了六份錢，只給外送員一份錢，這當然不公平」。

蘇柏豪強調，外送員實際付出的是多次等待與配送，理應每筆訂單獨立計算。他指出，無限制疊單不僅壓縮外送員報酬，也直接影響消費者體驗，近來訂餐等待時間拉長，甚至一小時以上、餐點送達時已變冷，正是疊單過度的結果。

他也提到，外送員在配送途中常被平台持續派單，若拒單恐影響後續派單權益，往往被迫接受，最終損害的是消費者權益，形成惡性循環。

蘇柏豪表示，若每單皆能獨立計價，平台疊單誘因將降低，僅會安排真正順路的訂單，有助保障外送員勞動權益、消費者用餐品質與整體市場公平性，「這不只是為外送員，也是為整個市場與公共利益」。

對於外界憂心專法上路後恐推升外送價格，蘇柏豪認為，平台不太可能出現「斷崖式漲價」。他指出，目前市場除兩大平台外，尚有統一集團旗下Foodomo及其他潛在競爭者，若價格大幅上調，市場恐被競爭者以較低成本切入，造成平台難以挽回的市占流失。

他分析，從經濟與商業邏輯來看，平台或許會調整部分收費機制，但不至於大幅漲價到消費者無法接受。

至於外送員收入是否提升，蘇柏豪說，以Uber Eats為例，每單原本即有45元保底，但在疊單情況下，三單只算一單，等於每單僅15元。他強調，專法訴求只是回到「每單應有的最低合理報酬」，並未影響平台定價策略，整體衝擊有限。

外送員龍瑞安表示，平台疊單機制報酬不公，常出現三單僅給一筆報酬，甚至僅24元，形同後兩單免費勞動。外送過程中油錢、車損與保險皆由外送員自行負擔，收入卻逐年下降；反觀消費者運費持續上升，平台將漲價歸因專法，他直言只是藉口。

外送員玄日表示，外送專法通過是產業邁向良性循環的重要一步，外送平台來台逾10年，終於有法可管，保障外送員、店家與消費者權益。他估算專法上路後，因以時間計酬、改善低價疊單，收入可望增加2至3成，但仍待實際施行後觀察調整。