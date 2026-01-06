驗光人員法落日屆滿 即起無照驗光最高罰15萬

快訊

中央社／ 台北6日電
衛福部今天提醒，民眾配鏡認明驗光人員須有執照，無照者最高可罰15萬元。示意圖。本報資料照片
驗光人員法10年落日條款屆滿，全面改為國家考試證照制，從商業行為轉為受政府監管的醫事專業服務。衛福部今天提醒，民眾配鏡認明驗光人員須有執照，無照者最高可罰15萬元。

為建立有效的驗光配鏡制度，立法院在2015年12月間三讀通過「驗光人員法」，讓驗光人員成為衛生福利部第15類醫事人員，並於2016年1月6日公布施行，設有10年落日條款。即起需考試及格、領有證書才能當驗光人員，將不得擅自執行業務，違者將可處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

衛福部醫事司副司長劉玉菁今天告訴媒體，當時顧及已從事驗光業務人員權益，曾應驗光師、驗光生特種考試者，並於新法公布施行前已從事驗光業務，自公布施行日起10年內免罰。另針對已登記營業之具有驗光業務的眼鏡公司也設有落日條款，自公布施行日起10年期滿後翌日起，才會廢止其營業登記。

劉玉菁指出，法條中規定業務範圍，具有專屬性跟排他性，沒有相關資格的人就不能執行相關業務。她提醒，一般「眼鏡行」屬於工商登記，僅能進行眼鏡販售與配製，設立驗光所要到衛生局申請開業登記，民眾可透過店內是否懸掛衛生局核發的「驗光所開業執照」，或驗光人員是否具有證照等方式辨別。

中華民國驗光師公會全國聯合會、中華民國驗光生公會全國聯合會昨天晚間透過新聞稿指出，落日條款已正式屆滿，意味著台灣驗光產業全面進入醫事管理時代。

新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，走進一般眼鏡行等提供配鏡服務的店家，最簡單的方式，就是直接看牆面是否有掛出「驗光師證書」或「驗光生證書」，如果有一些驗光所、眼鏡行沒有懸掛，其實民眾可以直接勇敢地詢問，因為在「日落」前半年，已有陸續跟會員和商家告知，多數其實都已合規、合法，還是鼓勵盡可能懸掛。

目前全國驗光所約3700多家，驗光師加驗光生約1.3萬至1.4萬人。黃群宸說，驗光、配鏡是很專業的工作，法案通過後，驗光單位都必須留存相關資料，未來民眾如果在配鏡或驗光有相關爭議時，都可以向進行服務的場域調閱資料，如果不是太特殊的狀態，如普通的近視、遠視、散光、老花，或者一般隱形眼鏡的裝配，驗光師或驗光生都可以執行。

但若民眾的狀況比較複雜，例如本身視力檢查結果不好，如需要低視力輔具協助，黃群宸說，這個會比較屬於驗光師的業務，就不能由驗光生執行。

