廚餘新制正式上線！環保局曝3類改丟一般垃圾 弄錯最高罰6000元

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市環保局宣布，未來將不再區分生、熟廚餘，改為統一回收，只要瀝乾即可交付垃圾車廚餘桶，但動物大骨、各類硬殼及生肉等硬質廚餘，仍須丟一般垃圾，否則得處最高新台幣6000元以下罰鍰。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
新北市環保局宣布，未來將不再區分生、熟廚餘，改為統一回收，只要瀝乾即可交付垃圾車廚餘桶，但動物大骨、各類硬殼及生肉等硬質廚餘，仍須丟一般垃圾，否則得處最高新台幣6000元以下罰鍰。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

台中梧棲去年曾爆發非洲豬瘟，事後追查發現，源頭與未經充分高溫蒸煮的廚餘餵豬有關。為杜絕風險，中央今年起明文禁止家戶廚餘再作為養豬用途，各縣市也陸續配合調整回收方式。對此，新北市環保局宣布，未來將不再區分生、熟廚餘，改為統一回收，只要瀝乾即可交付垃圾車廚餘桶，但動物大骨、各類硬殼及生肉等硬質廚餘，仍須丟一般垃圾，否則得處最高新台幣6000元以下罰鍰。

新北市環保局在臉書表示，新北廚餘回收新制上路後，可簡化廚餘回收流程，主要分為2大步驟，第一，生、熟廚餘可混和收集，並將廚餘水分瀝乾，減少體積與異味；第二，將廚餘統一投入垃圾車廚餘桶即可。

新北市環保局說明，未經烹煮的生肉和內臟、動物大骨、蛤蜊和牡蠣殼等皆不屬於廚餘範圍，需以一般垃圾處理，並使用專用垃圾袋丟棄，一旦查獲夾雜垃圾或不符規定情形，將可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，提醒民眾從源頭落實減量，依實際需求備餐，避免產生不必要的食物浪費。

另外，台北市環保局也在臉書說明，今年起不用再區分養豬或堆肥廚餘，一律倒入垃圾車後方的藍色廚餘桶即可，並呼籲民眾「吃不完記得打包、廚餘瀝水、減量再排出、落實垃圾分類」。

廚餘 非洲豬瘟 環保局 垃圾車 垃圾分類

