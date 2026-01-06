太猛！全聯電商VIP上線5天 直接誕生2位百萬刷手買「這些」

全聯旗下全電商推出的「VIP 尊榮體驗」活動一開跑就掀起刷卡熱潮，短短不到 5 天，報名人數已逼近 8,000 人。高門檻玩法不只沒嚇退消費者，反而快速催生「百萬刷手」現身，活動起跑僅5天已搶先誕生2位得主獲「百萬消費獎」。

其中一名刷手趁著農曆年前進行家電大換新，一口氣購入顯示器、冰箱、洗衣機等大家電，消費金額直接衝破門檻；另一名消費者則主攻酒類商品，同樣在短時間內達標，成為活動首批百萬級消費者。

全電商「VIP 尊榮體驗」活動自開跑以來，受到消費者熱烈響應，短時間內迅速聚集高額消費動能，不僅報名人數快速攀升，也成功帶動高單價商品買氣，活動聲量持續升溫。隨著百萬消費門檻刷手陸續現身，整體參與熱度明顯擴大，帶動消費者積極布局衝榜策略。

目前活動仍持續進行中，60 萬「奢華行旅」獎項（價值 26,800 元的漢來日月行館一泊二食精緻雙人住宿），以及 30 萬「星級饗宴」獎項（價值 2,500 元的但馬家涮涮鍋、龍富天婦羅或高雄萬豪美享地餐券三選一）仍開放爭奪，吸引不少刷手持續卡位、拉高消費額度。

從消費結構來看，參與 VIP 活動的買氣明顯集中在高單價 3C 娛樂與生活家電，包括 AirPods、iPad、Switch 2、PS5 主機與周邊配件最受青睞，氣炸鍋、電子鍋等家電同樣成為熱門選項；也有不少家庭趁勢囤貨寶寶紙尿褲，將日常必需品轉化為衝榜助力。

全電商 VIP 尊榮體驗讓「日常購物」升級成衝獎戰場，不論消費金額多寡，都有機會抽中前進東京的重磅獎項。1 月底前只要至「VIP 尊榮體驗活動頁」完成登錄，即可參加抽獎，有機會獲得 3 月 6 日 WBC 台日大戰門票 1 張；當月累積消費金額最高的消費者，還可直接抱回同場次門票，為刷單熱度再添一把火。