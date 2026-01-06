快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

太猛！全聯電商VIP上線5天 直接誕生2位百萬刷手買「這些」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全聯旗下全電商推出的「VIP 尊榮體驗」活動一開跑就掀起刷卡熱潮，短短不到 5 天，報名人數已逼近 8,000 人。高門檻玩法不只沒嚇退消費者，反而快速催生「百萬刷手」現身，活動起跑僅5天已搶先誕生2位得主獲「百萬消費獎」。

其中一名刷手趁著農曆年前進行家電大換新，一口氣購入顯示器、冰箱、洗衣機等大家電，消費金額直接衝破門檻；另一名消費者則主攻酒類商品，同樣在短時間內達標，成為活動首批百萬級消費者。

全電商「VIP 尊榮體驗」活動自開跑以來，受到消費者熱烈響應，短時間內迅速聚集高額消費動能，不僅報名人數快速攀升，也成功帶動高單價商品買氣，活動聲量持續升溫。隨著百萬消費門檻刷手陸續現身，整體參與熱度明顯擴大，帶動消費者積極布局衝榜策略。

目前活動仍持續進行中，60 萬「奢華行旅」獎項（價值 26,800 元的漢來日月行館一泊二食精緻雙人住宿），以及 30 萬「星級饗宴」獎項（價值 2,500 元的但馬家涮涮鍋、龍富天婦羅或高雄萬豪美享地餐券三選一）仍開放爭奪，吸引不少刷手持續卡位、拉高消費額度。

從消費結構來看，參與 VIP 活動的買氣明顯集中在高單價 3C 娛樂與生活家電，包括 AirPods、iPad、Switch 2、PS5 主機與周邊配件最受青睞，氣炸鍋、電子鍋等家電同樣成為熱門選項；也有不少家庭趁勢囤貨寶寶紙尿褲，將日常必需品轉化為衝榜助力。

全電商 VIP 尊榮體驗讓「日常購物」升級成衝獎戰場，不論消費金額多寡，都有機會抽中前進東京的重磅獎項。1 月底前只要至「VIP 尊榮體驗活動頁」完成登錄，即可參加抽獎，有機會獲得 3 月 6 日 WBC 台日大戰門票 1 張；當月累積消費金額最高的消費者，還可直接抱回同場次門票，為刷單熱度再添一把火。

消費 活動 家電 電商 全聯

延伸閱讀

電商包裹快捷郵件量暴增3成 中華郵政祭逾4.9萬招募22名郵務士

統一電商如何發展？羅智先：浸在水裡感受溫度、有在游但姿勢不太好

花蓮光復全聯災後復業 市場及農會超市趕工修復

全聯限時特價「高級進口水果」！婆媽大讚：好吃又便宜

相關新聞

腸胃也有老化時鐘！年紀大再也無法吃「吃到飽」 醫曝關鍵年齡

年輕人超會吃，Buffe可以無限續盤，但年紀愈大，愈無法「吃到飽」？人體器官有各自的老化時鐘，約55歲左右，消化器官的功...

愈晚愈冷！17縣市低溫特報 冷到明晚「恐10度以下」

中央氣象署下午16時32分針對全台17縣市發布低溫特報，今天下午至明天晚上恐出現10度以下低溫。

TPASS預算卡關「全台20縣市恐斷炊」 公路局坦言：沒有備案

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，即使地方自籌款墊付估最多撐到2月底。交通部公路局坦言，T...

廚餘新制正式上線！環保局曝3類改丟一般垃圾 弄錯最高罰6000元

台中梧棲去年曾爆發非洲豬瘟，事後追查發現，源頭與未經充分高溫蒸煮的廚餘餵豬有關。為杜絕風險，中央今年起明文禁止家戶廚餘再作為養豬用途，各縣市也...

流感增5人死亡全是「這兩族群」 疾管署估一月下旬正式進入流行期

未來四天將迎來今年首波寒流，低溫恐跌至五度，溫差大也增加疾病傳播風險，疾管署預測流感疫情將於一月下旬進入流行期，農曆春節...

台灣旅客赴韓成長27.5% 114年估破190萬人次

台灣旅客赴南韓旅遊成長，根據韓國觀光公社統計，114年1月至11月訪韓台灣旅客已突破172萬人次；相較於113年同期大幅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。