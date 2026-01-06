快訊

愈晚愈冷！17縣市低溫特報 冷到明晚「恐10度以下」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，愈晚愈冷。記者林伯東／攝影
中央氣象署下午16時32分針對全台17縣市發布低溫特報，今天下午至明天晚上恐出現10度以下低溫。

氣象署指出，6日晚間至8日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(6日)晚至明(7日)晚北部及東北部局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

