TPASS預算卡關「全台20縣市恐斷炊」 公路局坦言：沒有備案

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，即使地方自籌款墊付估最多撐到2月底。交通部公路局坦言，TPASS新一期計畫屬新興計畫，需立法院審核預算通過才能動支，目前沒有備案，預估1月底「各縣市都會遇到困難」，全台20縣市（金馬除外）恐陷入斷炊困境。

今年度中央政府總預算遲未進入立法院審議階段，讓公路局面臨無經費補助TPASS的囧境，一旦補助斷炊，將衝擊每月約98.2萬名TPASS通勤月票使用者，多個地方政府已評估啟動應變機制，先以地方自籌款或定期票收入墊付，預估最多僅能再支撐2個月。

此外，北北基桃4縣市首長將在本月12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，討論後續經費調度與維持方案。

公路局長林福山今說，TPASS新一期計畫屬於新興計畫，期程為2026年至2029年，整體核定經費為363.8億元，其中2026年度編列約75.2億元，目前仍在立法院待審中。

由於前一期TPASS採特別預算方式，相關經費已於去年12月31日屆期，即使有剩餘款依法也不得再動用；今年1月1日起，中央補助地方的TPASS經費，必須仰賴新一期計畫預算。

林福山說，現階段各縣市TPASS仍持續提供使用，目前可用來支應客運業者提供服務的經費來源，主要為TPASS票箱收入，也就是販售定期票的收入，以及地方政府自行分擔的預算與中央補助。

其中，六都因使用量大，中央分擔比例相對較高，壓力較為沉重，尤其北北基桃生活圈及部分縣市，國道客運、鐵路運輸屬中央分擔項目，補助比例高達9成，一旦中央預算無法到位，影響相當明顯。

林福山說，公路局先前已函文請地方政府因應預算尚未審議的情況。TPASS政策目前使用人數已接近100萬人，若預算遲未能審議通過，將直接影響客運業者的現金流與營運調度，進而衝擊TPASS定期票是否能持續販售，因為業者仍需負擔每日營運成本與駕駛薪資。

至於是否有備案避免「斷炊」的情況發生？林福山坦言，由於這期TPASS補助計畫屬於新興計畫，依法須經立法院審查通過後才能動支，公路局本身並無其他經費可調度，若地方政府也無法再墊付，恐將全面陷入困境。

林福山進一步指出，22個縣市中，除金門、連江原本免費提供公共運輸服務外，其餘20個縣市皆發行TPASS定期票，屆時都會受到影響，首當其衝的就是使用公共運輸頻率最高的通勤族群；過去中央補助金額最多的地區為北北基桃生活圈，單一年補助約40億元，占比超過一半。

此外，TPASS預算也攸關多項延伸政策，像是TPASS 2.0協助國道客運提升運量，以及今年1月1日起推動70歲以上高齡者繳回駕照，每月最高補助1500元，最多補助2年的TPASS優惠，相關經費皆須等待預算審議通過後才能正式到位。

林福山說，地方政府回覆意見都盼公路局盡快爭取預算審議，讓預算案通過，盡速撥付補助款，若中央總預算無法盡快完成審議，TPASS為中央及地方共同合作推動的政策，若預算未通過，對公共運輸體系與民眾日常通行的影響將相當深遠，公路局也只能配合立法院審議進度，盼盡速突破僵局。