流感增5人死亡全是「這兩族群」 疾管署估一月下旬正式進入流行期

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險。記者翁唯真／攝影

未來四天將迎來今年首波寒流，低溫恐跌至五度，溫差大也增加疾病傳播風險，疾管署預測流感疫情將於一月下旬進入流行期，農曆春節後達到高峰；疾管署發言人林明誠表示，上周流感重症新增11人，死亡個案增加5人，死亡個案全是年長者或具潛在疾病者，籲這兩類族群尚未接種疫苗者，應盡速施打，獲得足夠的保護力。

2025年最後一周的類流感門急診就診人次，總計8萬2161人次，與前一周相比人次相當，但上周仍持續新增流感併發重症病例，總計11例，其中一例感染H1N1，其餘皆為H3N2。通報因流感死亡的人數有五例，僅一例是感染A未分型流感，其餘都是H3N2。

疾管署防疫辦公室李佳琳說，去年的流感疫情，已經先出現過一波上升後又下降，本季流感季的下一波疫情，預估會在一月下旬，等到農曆年節過後，疫情將會達到高峰。她說，疫情先上升又降後續再攀升，這是較少見的情形。

至於新冠疫情，疾管署監測新冠肺炎仍在社區內流行，但處於「低點波動」。根據統計，去年最後一周的新冠門急診人次，總計有854人次，與前一周相比下降10.8%，主流變異株為NB.1.8.1；上周新增3例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能導致流感或是新冠疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險，而疫苗接種約需兩周才能獲得足夠保護力，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應盡速接種流感及新冠疫苗。據統計，截至今年一月五日為止，公費流感疫苗還有20.6萬劑。

疾管署自今年元旦起，擴大公費新冠疫苗對象，提供給全國年滿6個月以上，且尚未接種之民眾接種，時間至2月28日止，目前新冠疫苗還有123萬劑庫存。

近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，疾管署發言人林明誠表示，上周死亡個案都是年長者或有潛在疾病者，呼籲這2族群應盡速接種疫苗。目前預計流感1月下旬會進入流行期，並於春節前後達到高峰。記者翁唯真／攝影

流感疫苗 疫情 疾管署 新冠肺炎

