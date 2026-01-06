影／黃俊文策畫室內音樂節 將在國家音樂廳演出讓樂迷體驗多層次音樂
旅美小提琴家黃俊文多次為NSO國家交響樂團策畫室內樂音樂節，在力晶文化基金會支持下，一月將在國家音樂廳演出，黃俊文攜手多位音樂家好朋友們今天一起舉行記者會，希望帶領樂迷體驗截然不同的音樂層次。
自2019年與NSO合作以來，黃俊文在當時NSO音樂總監呂紹嘉邀請下，逐步推動以室內樂為核心的長期計畫，他認為室內樂不僅是演奏方式，更像是人與人溝通的小型社會，必須透過傾聽、回應與分享，音樂才能真正產生連結，希望在每一屆音樂節從曲目出發，在尋找適合的演奏家，過程中反覆調整，只為了讓音樂節目如蓋房子般有嚴謹結構及豐富內涵，展現不同層次的音樂內涵。
「力晶2026藝文饗宴－NSO黃俊文與好朋友們」室內樂音樂節，從1月6日到1月9日連續四天在國家音樂廳演出。
