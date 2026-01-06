「由血淚堆疊出來」外送專法三讀通過 他感嘆：權益不再被剝削

立法院會今三讀通過外送員權益保障及外送平台管理法，其中明定每筆訂單基本報酬，外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元。台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，這是由外送員血淚堆疊出來的專法，外送員權益不會再被無限制剝削。

蘇柏豪表示，外送專法從開始訴求至今已四年多，其實這是一個蠻長的旅程，過程中有不少外送夥伴因交通事故去世，這是由外送員的血淚堆疊出來的專法，如今外送員權益總算達到里程碑，外送專法制定後，外送員權益不再會被無限制剝削，感謝社會大眾支持專法。

至於「疊單」問題，蘇柏豪表示，專法並未禁疊單，但以往平台業者分別跟餐廳及消費者收了共六份金額後，同時疊三單給外送員、只給外送員一份錢，非常不合理，外送員付出三次等待及三次送達，不該只拿到一份錢，每筆訂單都該獨立計算。蘇也說，近期消費者應該都有覺得訂單越等越久，都是因為路途中被平台業者無限制疊單，為了不影響到派單順序及權益，只能被迫接下，進而就讓後面的消費者權益受損，這種惡性循環不該繼續下去。

外送專法也明定每筆訂單保底45元，蘇柏豪表示，其實專法就是要避免出現接了三單只拿到45元，等於每單只有15元的超低金額，「我們只是把它重新制定回，真正應該要有的45元金額。」

外送員龍瑞安也說，平台現在因為剝削關係，經常讓外送員出現好幾筆訂單疊加，卻只拿到45元，等於說後幾單是免費跑的意思，畢竟車損、油錢、跟保險費全都是外送員支付，完全不公平，且外送員薪水逐年降低，「明明外送員拿的錢越來越少，但消費者要付出的錢反而越來越多，錢到底到哪裡去了？」因此外送專法上路後，希望能避免不合理的情況繼續增加。 台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，如今外送員權益總算達到里程碑，外送專法制定後，外送員權益不再會被無限制剝削。記者張曼蘋／攝影