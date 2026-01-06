國光客運遭爆第4度欠薪 勞動局證實了…勞檢違勞基法將開罰
國光客運爆出第4度遲發薪水。台北市勞動局證實，的確收到有民眾申訴國光客運，擅自變更給付工資的日期，勞動局已於去年12月11日，對「國光汽車客運股份有限公司」實施勞動檢查，發現涉有違反勞動基準法第22條第2項規定情事，將依法裁處2至100萬元罰鍰。
勞動局表示，依據行政罰法第42條規定，裁處前需要請公司陳述意見，目前通知公司陳述意見中，所以尚未裁處。
