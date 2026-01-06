外送專法三讀 經濟部：保障外送員、消費者及合作商家權益
立法院三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，該法為保障外送員、消費者及合作商家合理權益，並對外送平台業者進行相關規範與管理，共同促進外送平台產業之健康發展。
經濟部表示，為保障平台合作商家權益，將配合外送員權益保障及外送平台管理法訂定外送平台業者與合作商家外送合作契約範本，明確納入保障商家權益之必要規範，包括要求外送平台明確揭露其費用收取方式、貨款結算、契約終止與爭議處理機制等，亦要求外送平台業者應保存與合作商家有關紀錄至少2年，如外送合作契約、合作商家接收訂單及提供商品之時間及內容，以及爭議處理紀錄等。
經濟部表示，隨著數位經濟蓬勃發展，外送平台已成為消費者日常生活中重要配送服務，經濟部將協助商家與外送平台建立透明且公平之合作規範，使雙方互信合作，促進產業穩定成長，並呼籲外送平台業者在合理利潤範圍內反饋合作商家，與餐飲業者利潤共享。
