快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

聽新聞
0:00 / 0:00

A肝本土案例創9年新高！約4成是「這行為」造成的 嚴重恐釀猛爆性肝炎

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署今公布，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，創近9年新高，以男性占82.8%為多，年齡層以30至39歲占36.2%最多，其次為20至29歲占28.4%，以青壯年居多。記者翁唯真／攝影
衛福部疾管署今公布，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，創近9年新高，以男性占82.8%為多，年齡層以30至39歲占36.2%最多，其次為20至29歲占28.4%，以青壯年居多。記者翁唯真／攝影

衛福部疾管署今公布，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，創近九年新高，以男性占82.8%為多，多落在30歲到39歲。A肝大多是經由糞口傳染，但去年通報案例數中有近四成是「親密關係」傳染，疾管署呼籲，若出現A肝症狀，如發燒、全身倦怠、黃疸等，應盡速就醫，避免忽視症狀，導致猛爆性肝炎

依據疾管署監測資料顯示，2025年急性病毒性A肝累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例，其中本土病例數為是自2017至2025年、近九年累計通報數最高，以男性占82.8%為多，年齡分布以30至39歲占36.2%最多，其次為20至29歲占28.4%，本土病例發病月份以7至11月為主，病例數介於50至65例。

衛福部疾管署急性感染組長楊靖慧說明，A肝是一種經由糞口途徑傳染的疾病，與B型肝炎或C型肝炎不同，主要是食用受汙染的食物，或與感染者有密切接觸而感染。

疾管署發言人林明誠表示，據統計約4成感染者是透過「親密接觸行為」傳染，提醒民眾要注意個人衛生、飲食安全及避免不安全性行為。國人A肝抗體僅有約3成，其中20至40歲者體內抗體僅具有一成保護力。

楊靖慧說，A肝潛伏期可長達數周，且在潛伏期內就已具備傳染力，也就是在尚未出現症狀前，就可能將病毒傳播給他人。而常見症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不振等，若感染者為成人或年長者，疾病的嚴重程度通常會較高。不過，A肝若順利痊癒，會產生終身免疫，不會形成帶原。

楊靖慧說，A肝的致死率約為0.1%至0.3%，但對於原本就有慢性肝病的患者或老年人而言，風險相對較高，可能引發較嚴重的併發症。目前A肝並沒有特效藥，若得到急性A肝且併發猛爆性肝炎，治療需住院約2周，致死率不高，但會嚴重影響肝臟健康。

楊靖慧表示，要有效降低A型肝炎的傳播，最重要的仍是接種疫苗。A肝疫苗上市多年，安全性高、效果佳，接種一劑即可達到9成以上的保護力，保護效果可維持三至五年；若完成兩劑接種，保護力可長達20年以上。建議前往東南亞等仍有流行風險的地區，或有高風險行為者，應接種疫苗以保護自身健康。

林明誠提醒，食物應充分加熱，須達攝氏85度以上並持續一分鐘，才能有效殺死病毒；環境消毒方面，僅漂白水有效，酒精未必能完全殺菌，建議使用漂白水消毒；個人防護方面，包含接種疫苗、落實飲食衛生與勤洗手，以及避免不安全性行為，以降低糞口與其他途徑的傳播風險。

猛爆性肝炎 B型肝炎 疾管署 疫苗 病毒

延伸閱讀

流感變種K分支別輕忽 醫界盼擴大加強型疫苗對象

九成流感重症長者沒打疫苗、秋冬導入20萬劑加強型疫苗 醫盼擴大接種

國光生技、安特羅同獲防疫金獎 2025十大疫苗新聞入列

長者肺鏈疫苗擬改打1劑 專家：保護力長、範圍廣

相關新聞

TPASS預算卡關「全台20縣市恐斷炊」 公路局坦言：沒有備案

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，即使地方自籌款墊付估最多撐到2月底。交通部公路局坦言，T...

強烈冷氣團挾境外汙染物 這些縣市空品連3天亮橘燈

環境部空氣品質監測網資訊顯示，本周受強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，偏北風挾帶境外汙染物移入影響台灣及離島，北部、...

健檢正常卻突然中風？ 醫揭代謝症候群訊號：一堆人忽略

不少人每年做健康檢查，只要看到報告一整排「正常值」，心裡就鬆了一口氣，但這份安心可能只是暫時的。腸胃科醫師鄭泓志指出，代謝症候群與多數慢性病...

臉上出現黑色斑塊不管它 一年後竟成皮膚癌

新北市七旬男子一年多前發現右臉有一小塊黑色斑塊，因無痛未多留意，直到近日黑色斑塊變大，才趕緊求助醫師，未料，經過切片檢查...

染A肝人數創9年新高！每月病例達50至65例 八成為男性30至39歲居多

衛福部疾管署表示，國內急性病毒性A型肝炎疫情病例數呈上升趨勢，自2025年3月至今，一直未見趨緩。去年年急性A肝累計確定...

立院明天審查「身障權法」 障團：正視短期障礙者、擴大個人助理服務

「身障權法」18年未大幅修正，身障團體多次走上街頭，訴求加快修法進度，行政院版身障權法去年12月完成，立法院社福及衛環委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。