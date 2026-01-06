A肝本土案例創9年新高！約4成是「這行為」造成的 嚴重恐釀猛爆性肝炎

衛福部疾管署今公布，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，創近九年新高，以男性占82.8%為多，多落在30歲到39歲。A肝大多是經由糞口傳染，但去年通報案例數中有近四成是「親密關係」傳染，疾管署呼籲，若出現A肝症狀，如發燒、全身倦怠、黃疸等，應盡速就醫，避免忽視症狀，導致猛爆性肝炎。

依據疾管署監測資料顯示，2025年急性病毒性A肝累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例，其中本土病例數為是自2017至2025年、近九年累計通報數最高，以男性占82.8%為多，年齡分布以30至39歲占36.2%最多，其次為20至29歲占28.4%，本土病例發病月份以7至11月為主，病例數介於50至65例。

衛福部疾管署急性感染組長楊靖慧說明，A肝是一種經由糞口途徑傳染的疾病，與B型肝炎或C型肝炎不同，主要是食用受汙染的食物，或與感染者有密切接觸而感染。

疾管署發言人林明誠表示，據統計約4成感染者是透過「親密接觸行為」傳染，提醒民眾要注意個人衛生、飲食安全及避免不安全性行為。國人A肝抗體僅有約3成，其中20至40歲者體內抗體僅具有一成保護力。

楊靖慧說，A肝潛伏期可長達數周，且在潛伏期內就已具備傳染力，也就是在尚未出現症狀前，就可能將病毒傳播給他人。而常見症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不振等，若感染者為成人或年長者，疾病的嚴重程度通常會較高。不過，A肝若順利痊癒，會產生終身免疫，不會形成帶原。

楊靖慧說，A肝的致死率約為0.1%至0.3%，但對於原本就有慢性肝病的患者或老年人而言，風險相對較高，可能引發較嚴重的併發症。目前A肝並沒有特效藥，若得到急性A肝且併發猛爆性肝炎，治療需住院約2周，致死率不高，但會嚴重影響肝臟健康。

楊靖慧表示，要有效降低A型肝炎的傳播，最重要的仍是接種疫苗。A肝疫苗上市多年，安全性高、效果佳，接種一劑即可達到9成以上的保護力，保護效果可維持三至五年；若完成兩劑接種，保護力可長達20年以上。建議前往東南亞等仍有流行風險的地區，或有高風險行為者，應接種疫苗以保護自身健康。

林明誠提醒，食物應充分加熱，須達攝氏85度以上並持續一分鐘，才能有效殺死病毒；環境消毒方面，僅漂白水有效，酒精未必能完全殺菌，建議使用漂白水消毒；個人防護方面，包含接種疫苗、落實飲食衛生與勤洗手，以及避免不安全性行為，以降低糞口與其他途徑的傳播風險。