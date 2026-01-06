廢電池海嘯將襲 桃市：已實地查訪回收場研擬減災措施

聯合報「陽光行動」今報導，廢棄車用電池海嘯即將來襲，同時隱藏公安與環境風險。桃市府表示，已提前因應相關挑戰，去年11至12月實地查訪2家鋰電池製造廠與1家回收場，了解實際製造與貯放情形，後續將作為研擬減災與預防措施、精進納管制度的重要依據。

市府表示，副市長蘇俊賓自前年起，以國內各縣市鋰電池倉儲火災為警示案例，統計各項風險樣態，召開跨局處專案會議分析因應；桃園多次於行政院會中呼籲中央正視危險化學品、易燃物與倉儲業的源頭管理問題，並同步在地方端啟動制度性防範作為。

市府表示，桃園創全國之先，修訂火災預防自治條例，並成立火災預防推動小組，於去年2月公告第一批高風險場所，如存放危險化學物品的倉儲等，透過防災計畫審查、落實業者自主管理與定期稽查，桃園市工廠及倉儲類火災明顯下降，去年1月至11月相關火災件數，比去年同期減少24.2%，創下近十年同期新低。

市府表示，隨電動運具數量成長，環境部已預估廢電池回收數量也將逐年提升，到2031年將達1萬2000噸鋰電池，目前國內處理量能有限，大多數仍仰賴出口處理，廢電池在回收、貯存及運輸過程中，已成為新型態的高風險因子。

市府呼籲中央法規修正，提前啟動跨局處風險評估，透過定期專案會議整合環保局、消防局、經發局等單位，系統性盤點廢電池回收處理業者數量、貯存型態與潛在風險點，作為後續納管與稽查的依據。

自去年12月2日起，桃市府也公告將「易燃性物質之堆置、回收、再利用及處理場所」列為第二批高風險場所，共計221家業者納入列管，採分級、分層方式，要求場所須設置監控設備或建立巡查機制，並設置消防栓、消防專用蓄水池等。

列管後，相關場所每年至少接受2次以上稽查與巡查，並須符合廢二次鋰電池回收貯存注意事項，強化貯存分區、火源管制與現場管理，降低事故發生率。

市府表示，面對快速演變的新型態災害風險，將複製第一批倉儲納管的成功經驗，全面延伸至廢電池回收業及其他高風險產業，透過制度化管理、持續稽查與跨機關聯防，將火災風險降至最低。