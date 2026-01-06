廢電池海嘯將襲 桃市：已實地查訪回收場研擬減災措施
聯合報「陽光行動」今報導，廢棄車用電池海嘯即將來襲，同時隱藏公安與環境風險。桃市府表示，已提前因應相關挑戰，去年11至12月實地查訪2家鋰電池製造廠與1家回收場，了解實際製造與貯放情形，後續將作為研擬減災與預防措施、精進納管制度的重要依據。
市府表示，副市長蘇俊賓自前年起，以國內各縣市鋰電池倉儲火災為警示案例，統計各項風險樣態，召開跨局處專案會議分析因應；桃園多次於行政院會中呼籲中央正視危險化學品、易燃物與倉儲業的源頭管理問題，並同步在地方端啟動制度性防範作為。
市府表示，桃園創全國之先，修訂火災預防自治條例，並成立火災預防推動小組，於去年2月公告第一批高風險場所，如存放危險化學物品的倉儲等，透過防災計畫審查、落實業者自主管理與定期稽查，桃園市工廠及倉儲類火災明顯下降，去年1月至11月相關火災件數，比去年同期減少24.2%，創下近十年同期新低。
市府表示，隨電動運具數量成長，環境部已預估廢電池回收數量也將逐年提升，到2031年將達1萬2000噸鋰電池，目前國內處理量能有限，大多數仍仰賴出口處理，廢電池在回收、貯存及運輸過程中，已成為新型態的高風險因子。
市府呼籲中央法規修正，提前啟動跨局處風險評估，透過定期專案會議整合環保局、消防局、經發局等單位，系統性盤點廢電池回收處理業者數量、貯存型態與潛在風險點，作為後續納管與稽查的依據。
自去年12月2日起，桃市府也公告將「易燃性物質之堆置、回收、再利用及處理場所」列為第二批高風險場所，共計221家業者納入列管，採分級、分層方式，要求場所須設置監控設備或建立巡查機制，並設置消防栓、消防專用蓄水池等。
列管後，相關場所每年至少接受2次以上稽查與巡查，並須符合廢二次鋰電池回收貯存注意事項，強化貯存分區、火源管制與現場管理，降低事故發生率。
市府表示，面對快速演變的新型態災害風險，將複製第一批倉儲納管的成功經驗，全面延伸至廢電池回收業及其他高風險產業，透過制度化管理、持續稽查與跨機關聯防，將火災風險降至最低。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言