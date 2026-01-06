流感變種K分支別輕忽 醫界盼擴大加強型疫苗對象

全球A型流感病毒變種「K分支」竄升，民眾對流感預防關注增加。醫界指出，相較成年人，長者免疫老化使疫苗抗體濃度下降3倍，台灣將導入更強效加強型疫苗，盼適用對象逐年擴大。

衛生福利部疾病管制署傳染病統計資料查詢系統顯示，截至今年1月3日，類流感門急診就診人次突破8萬人；去年截至12月27日，共有2萬6645人因流感及肺炎死亡，其中近9成為65歲以上長者，隨著年齡增加，死亡率提升，再加上各國續檢出A型流感病毒新突變分支「K分支」，流感防疫不容輕忽。

國際研究顯示，目前使用的H3N2疫苗株在「預防感染」方面保護力恐受影響，但在「降低重症與住院風險」仍具明顯效益；在A型H3N2病毒K分支傳播持續升溫情況下，盡速完成流感疫苗接種，仍是降低健康風險的關鍵防護措施，但打進體內的疫苗，效果卻可能因年齡而有差異。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟今天在記者會指出，隨年齡老化，人類免疫機制負責產生抗體及識別病原體的細胞作用能力下降，接種疫苗後，保護力、抗體濃度遠低於年輕族群；許多研究紛紛證實，相較成年人，免疫老化使疫苗抗體濃度下降3倍，長者接種流感疫苗保護力僅30.6%。

即便如此，接種疫苗仍是目前預防流感最有效方式。台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，除了標準劑量的流感疫苗，現在還有專為65歲以上長者設計的「免疫加強型疫苗」，抗原含量或免疫設計經過強化，可有效激發長者體內免疫反應，提供優於標準劑量保護力。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）及疾管署與國際趨勢接軌，預計於今年9月流感季正式導入「免疫加強型疫苗」，首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，將優先提供長照及安養等機構65歲以上長輩接種。

陳宏麟指出，理解加強型流感疫苗單價較高，目前相關預算有限，施打對象仍以機構住民為主，但日照中心等長照體系長者是否適用，有待主管機關進一步釐清；呼籲政府未來能持續擴充經費，逐年放寬加強型流感疫苗的適用族群，強化高齡者的健康防護。

張峰義提醒民眾，千萬不要小看流感，不要以為只是「小感冒」，流感病毒會影響全身系統運行，引發其他疾病，如增加10倍心臟病風險、8倍中風風險、血糖異常等；病毒也會降低免疫系統，續發細菌性肺炎，導致肺部功能受損。統計更顯示，不少長者因流感入院，出現失能狀況。

面對即將到來的農曆春節團聚、出遊，可能增加感染風險，張峰義呼籲符合公費流感疫苗接種對象盡速施打，以獲得保護力，降低重症、死亡風險；出入人潮眾多場所，應配戴口罩、勤洗手、保持社交距離，阻斷流感病毒的傳播。

在流感疫苗部分，疾管署在本流感季共採購682萬9080劑。疾管署發言人林明誠近日曾說明，截至今年元旦共已接種660萬6090劑，疫苗使用率為96.7%，剩22萬餘劑。