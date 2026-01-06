天災物價衝擊 創世基金會小額捐款減逾5萬筆

快訊

中央社／ 台北6日電

受天災、物價衝擊，創世基金會去年小額捐款減逾5萬筆，年終結算捐款短少約新台幣6000萬元。歲末年終，基金會呼籲民眾認助年禮支持寒士吃飽，讓弱勢家庭也能吃豐盛年菜。

演員黃鐙輝今天擔任傳愛大使，捲起袖子烹煮象徵「圓滿」的琥珀獅子頭，讓植物人院民也能嚐嚐年味，呼籲民眾響應創世基金會、華山及仁愛基金會策略聯盟舉辦的「第36屆寒士吃飽30－送禮到家」。

公共關係暨社會資源部主任吳昭芬坦言，創世基金會創立40年來，多是依靠民眾每個月100到上千元不等的小額捐款支持照顧經費，但是去年受到天災、物價波動、美國關稅政策等影響，小額捐款足足短少5萬多筆，約佔原本筆數的2成，「這是一個我們也很驚訝的數字」。

吳昭芬表示，過去面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，基金會也曾緊張會影響募款，但當時反而變動不大。可是疫後幾年物價變化大，卻讓長期支持者受到影響，且去年尤其明顯，雖然盡力舉辦募款活動，總捐款金額仍短少約6000萬元，佔總服務經費1成。目前「寒士吃飽30」活動經費缺口亦仍有5成。

小額捐款減少，吳昭芬說，有些長期支持者更打電話到跟基金會說抱歉，因為去年整個大環境影響，也過得很辛苦，因此短時間內無法再繼續支持。

吳昭芬指出，非常謝謝這些人願意訴說原因，也願意長期支持，理解近年環境變動對做小生意民眾的衝擊。不過大環境的變動，對弱勢家庭的影響只會更大，對民眾來說可能是少吃一次大餐、少喝一杯飲料的問題，對植物人而言卻可能是尿布、奶粉都沒著落。

歲末年終，吳昭芬呼籲，希望民眾在拿到獎金、紅包和政府普發的新台幣1萬元時，也記得弱勢家庭的需要，只要撥打愛心專線02-28357700分機114，認助年禮800元或應急紅包600元，就可支持「第36屆寒士吃飽30－送禮到家」，在今年2月2日到13日期間，把年菜送到全台1萬4000個弱勢家庭中。

