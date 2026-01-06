味覺全失、暴瘦18公斤 奇美中西醫攜手助癌友撐過化放療關卡

根據國健署調查統計，頭頸癌（包含口腔癌、口咽癌與下咽癌）為男性癌症發生率與死亡率第4位，但許多病人常因化療副作用而中途停止治療，為此，奇美醫院推動中西醫整合模式，透過個人化中藥辨證治療，幫助頭頸癌病友緩解化放療後不適，讓病人有體力撐過治療關卡。

奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉表示，化學治療與放射線治療雖然能有效抑制癌細胞，但許多病人不敵「殺癌」過程中的強烈副作用，不僅折磨病人身心，更常成為影響生活品質甚至中斷治療的主要原因。

許晉嘉也分享案例，一名50歲莫姓男子去年3月確診口腔癌，同年6月接受切除手術，並經歷3個月完整的放射線與化學治療後，8月開始發現自己味覺幾乎全部消失，連帶吃東西常有噁心感而抗拒進食，3個月狂掉了18公斤，整個人相當消瘦，嚴重影響生活品質。

莫男後續回診在放射科醫師建議下，轉介至中醫部介入診斷，經許晉嘉評估其屬於氣血瘀滯合併氣血不足，在中醫藥物及針灸等治療下，約1周後莫男味覺已開始恢復、舌頭腫脹感也明顯減退，2周後味覺已恢復5成，整體狀況進步明顯，體重也回升4公斤，讓莫男相當開心直言「能再次吃到各種食物的味道，真的很感動！」

許晉嘉說明，口腔癌病人常用的鉑類化療藥物，正是造成味覺改變的常見原因之一，目前西醫針對味覺改變尚無特效藥，多採取口腔冷卻、口腔衛生護理或飲食指導等支持性照護，效果相對有限，這也正是中醫輔助治療能發揮關鍵作用的切入點。

他指出，面對化放療後出現味覺改變的後遺症，現代中醫認為多屬於「虛瘀夾雜」的狀態，中醫治療會針對這種虛實夾雜的體質特點，透過望、聞、問、切等方式，為病人量身制定個人化的治療方案，幫助緩解不適。

許晉嘉強調，現代中醫在癌症護理中起到輔助作用，透過「西醫抗癌、中醫減輕副作用」合作模式，相信能讓更多癌友獲得幫助；他也呼籲，抗癌不應只有忍受痛苦，生活品質的維持同樣重要，當化放療副作用影響到治療意願時，中醫介入能提供「減輕副作用」的重要輔助角色。