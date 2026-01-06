快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

聽新聞
0:00 / 0:00

味覺全失、暴瘦18公斤 奇美中西醫攜手助癌友撐過化放療關卡

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉表示，現代中醫在癌症護理中可起到輔助作用，透過「西醫抗癌、中醫減輕副作用」合作模式，相信能讓更多癌友獲得幫助。記者萬于甄／攝影
奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉表示，現代中醫在癌症護理中可起到輔助作用，透過「西醫抗癌、中醫減輕副作用」合作模式，相信能讓更多癌友獲得幫助。記者萬于甄／攝影

根據國健署調查統計，頭頸癌（包含口腔癌、口咽癌與下咽癌）為男性癌症發生率與死亡率第4位，但許多病人常因化療副作用而中途停止治療，為此，奇美醫院推動中西醫整合模式，透過個人化中藥辨證治療，幫助頭頸癌病友緩解化放療後不適，讓病人有體力撐過治療關卡。

奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉表示，化學治療與放射線治療雖然能有效抑制癌細胞，但許多病人不敵「殺癌」過程中的強烈副作用，不僅折磨病人身心，更常成為影響生活品質甚至中斷治療的主要原因。

許晉嘉也分享案例，一名50歲莫姓男子去年3月確診口腔癌，同年6月接受切除手術，並經歷3個月完整的放射線與化學治療後，8月開始發現自己味覺幾乎全部消失，連帶吃東西常有噁心感而抗拒進食，3個月狂掉了18公斤，整個人相當消瘦，嚴重影響生活品質。

莫男後續回診在放射科醫師建議下，轉介至中醫部介入診斷，經許晉嘉評估其屬於氣血瘀滯合併氣血不足，在中醫藥物及針灸等治療下，約1周後莫男味覺已開始恢復、舌頭腫脹感也明顯減退，2周後味覺已恢復5成，整體狀況進步明顯，體重也回升4公斤，讓莫男相當開心直言「能再次吃到各種食物的味道，真的很感動！」

許晉嘉說明，口腔癌病人常用的鉑類化療藥物，正是造成味覺改變的常見原因之一，目前西醫針對味覺改變尚無特效藥，多採取口腔冷卻、口腔衛生護理或飲食指導等支持性照護，效果相對有限，這也正是中醫輔助治療能發揮關鍵作用的切入點。

他指出，面對化放療後出現味覺改變的後遺症，現代中醫認為多屬於「虛瘀夾雜」的狀態，中醫治療會針對這種虛實夾雜的體質特點，透過望、聞、問、切等方式，為病人量身制定個人化的治療方案，幫助緩解不適。

許晉嘉強調，現代中醫在癌症護理中起到輔助作用，透過「西醫抗癌、中醫減輕副作用」合作模式，相信能讓更多癌友獲得幫助；他也呼籲，抗癌不應只有忍受痛苦，生活品質的維持同樣重要，當化放療副作用影響到治療意願時，中醫介入能提供「減輕副作用」的重要輔助角色。

延伸閱讀

逾9成癌友怕復發…診斷第一年最常想不開 衛福部推動腫瘤心理支持方案

15至49歲育齡癌友人數破2萬 癌症希望基金會：僅22%轉介凍精、凍卵

全台首間癌友專屬心理諮商所115年上路 共6次免費服務

挫傷看132次中醫！夫妻檔保14家傷害險 12年詐保2800萬

相關新聞

TPASS預算卡關「全台20縣市恐斷炊」 公路局坦言：沒有備案

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，即使地方自籌款墊付估最多撐到2月底。交通部公路局坦言，T...

強烈冷氣團挾境外汙染物 這些縣市空品連3天亮橘燈

環境部空氣品質監測網資訊顯示，本周受強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，偏北風挾帶境外汙染物移入影響台灣及離島，北部、...

健檢正常卻突然中風？ 醫揭代謝症候群訊號：一堆人忽略

不少人每年做健康檢查，只要看到報告一整排「正常值」，心裡就鬆了一口氣，但這份安心可能只是暫時的。腸胃科醫師鄭泓志指出，代謝症候群與多數慢性病...

臉上出現黑色斑塊不管它 一年後竟成皮膚癌

新北市七旬男子一年多前發現右臉有一小塊黑色斑塊，因無痛未多留意，直到近日黑色斑塊變大，才趕緊求助醫師，未料，經過切片檢查...

染A肝人數創9年新高！每月病例達50至65例 八成為男性30至39歲居多

衛福部疾管署表示，國內急性病毒性A型肝炎疫情病例數呈上升趨勢，自2025年3月至今，一直未見趨緩。去年年急性A肝累計確定...

立院明天審查「身障權法」 障團：正視短期障礙者、擴大個人助理服務

「身障權法」18年未大幅修正，身障團體多次走上街頭，訴求加快修法進度，行政院版身障權法去年12月完成，立法院社福及衛環委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。