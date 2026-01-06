臉上出現黑色斑塊不管它 一年後竟成皮膚癌

新北市七旬男子一年多前發現右臉有一小塊黑色斑塊，因無痛未多留意，直到近日黑色斑塊變大，才趕緊求助醫師，未料，經過切片檢查確認為皮膚癌，所幸經手術切除後復原良好。醫師提醒，皮膚是人體最大器官，平日注意防曬，降低紫外線對皮膚長期傷害。

據國民健康署資料顯示，皮膚癌在台灣十大癌症中排名第8，雖較其他器官罹癌率低，卻是近年發生率上升最快的五大癌症之一，台灣每年約有3600人新診斷為皮膚癌，而皮膚癌依細胞來源可分基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等等，其中，又以基底細胞癌最常見。

收治患者的台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源表示，患者求診後經皮膚鏡檢查變切片，確診為基底細胞癌，目前僅需注意日常防曬及定期回診追蹤。

廖澤源說，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌重要危險因子之一，基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位，而高齡者、長期從事戶外活動者、經常受到陽光曝曬卻未加以防曬、皮膚反覆慢性發炎者，罹患皮膚癌的風險相對較高。

廖澤源說，辨別皮膚癌主要靠觀察皮膚變化，臨床上會先視診與皮膚鏡檢查，觀察疑似病灶的痣或斑點是否出現不對稱、顏色不均、直徑大於6mm、外觀變化如隆起、變厚、破皮或反覆流血結痂等症狀，若能早期發現接受治療，整體預後良好，尤其基底細胞癌，多數患者術後可有效控制病情，但仍需定期追蹤以防復發。 七旬男子一年多前發現右臉有一小塊黑色斑塊，因無痛未多留意，未料罹患基底細胞癌。圖／台北慈濟醫院提供。