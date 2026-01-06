快訊

一到冬天就好癢！冷型蕁麻疹找上門 營養師：快補足5大營養

聯合新聞網／ 綜合報導
冬天一到，不少人只要出門被冷風吹到，手臂就紅一塊、腫一塊。示意圖／ingimage
冬天一到，不少人只要出門被冷風吹到，手臂就紅一塊、腫一塊，晚上洗完澡後更是癢到受不了，怎麼擦乳液都沒改善。營養師陳珮淳指出，這樣的狀況未必只是皮膚乾燥，而可能是「冷型蕁麻疹」作祟，是身體在冬天穩定度下降後，對冷刺激產生的過度反應。

陳珮淳在臉書發文指出，冷型蕁麻疹不是感染，也與飲食無關，而是皮膚一遇到低溫刺激就出現紅腫、搔癢的反應。常見誘發情境包括吹到冷風、洗完熱水澡後著涼、長時間待在冷氣房，或室內外溫差過大，皮膚會出現一塊一塊像蚊子咬的紅疹，伴隨癢、刺、熱感，嚴重時甚至影響睡眠。

她指出，冷型蕁麻疹並不代表皮膚特別脆弱，而是冬天冷刺激增加，加上皮膚屏障較不穩定，讓外在刺激更容易影響身體。尤其洗完熱水澡後立即接觸冷空氣，劇烈溫差會直接刺激皮膚；若再加上壓力大、作息不規律、睡眠不足，身體穩定度進一步下降，就更容易誘發蕁麻疹發作。

陳珮淳表示，改善冷型蕁麻疹不能只著眼於止癢，而是要讓身體不再一遇冷就過度反應。從營養補充著手，是穩定體質的重要一環，其中有5大營養素特別關鍵。

Omega-3

首先是Omega-3脂肪酸，有助於調整身體對刺激的反應強度，減少反覆出現的紅腫與搔癢，對乾癢、敏感體質者尤其重要，建議一周可攝取2次富含Omega-3的魚類，如鮭魚、鯖魚或秋刀魚。

維生素D

其次是維生素D，被陳珮淳視為冬天最關鍵的穩定營養素。她指出，維生素D與免疫調節及皮膚穩定度密切相關，冬季日照不足，體內維生素D容易下降，皮膚反應也更容易失控，建議每天適度曬太陽10至20分鐘。

維生素C

維生素C則有助於皮膚屏障修復與抗氧化，能減少冷刺激直接影響皮膚深層，對於反覆乾燥、脫屑與紅癢的人特別重要，可從芭樂、奇異果與柑橘類水果中攝取。

益生菌＋膳食纖維

此外，陳珮淳提醒，腸道狀態與皮膚穩定度息息相關，腸道菌相失衡時，身體更容易對外界刺激產生過度反應。建議補充益生菌，並搭配足夠的膳食纖維，如蔬菜、菇類與燕麥，幫助腸道與皮膚同步穩定。

琉璃苣油

最後是琉璃苣油，富含γ-次亞麻油酸（GLA），屬於有助於調整皮膚反應與保濕調節的重要脂肪酸。陳珮淳表示，對於冬季反覆乾癢、紅腫與敏感問題，選擇穩定來源適量補充，能協助維持皮膚狀態。

麻疹 低溫 營養師 壓力

