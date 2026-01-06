快訊

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

聽新聞
0:00 / 0:00

立院明天審查「身障權法」 障團：正視短期障礙者、擴大個人助理服務

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
身障者生命權遭漠視，日前全台30身障團體、逾30位身障者至行政院前抗議，再至衛福部遞交陳情書，希望盡速修正「身心障礙者權益保障法」，不讓悲劇一再上演。本報資料照片
身障者生命權遭漠視，日前全台30身障團體、逾30位身障者至行政院前抗議，再至衛福部遞交陳情書，希望盡速修正「身心障礙者權益保障法」，不讓悲劇一再上演。本報資料照片

「身障權法」18年未大幅修正，身障團體多次走上街頭，訴求加快修法進度，行政院版身障權法去年12月完成，立法院社福及衛環委員會明天排審該法，並將逐條審查。台灣障礙青年協會指出，現行政院版草案有多處須待補強，否則難回應障礙者多元處境與需求，籲政府重視「短期障礙者」處境，避免遺漏這群非永久障礙者權益。

台灣障礙青年協會理事蔡承諺說，在障礙資格的認定上，政府應正視「短期成為障礙者」的現實處境，許多因重大傷病、事故、心理狀況或階段性功能受限而暫時成為障礙者的人，在制度中被排除，無法及時獲得必要的支持服務，政府應符合國際潮流，將障礙視為一種狀態，並提供相應服務，避免以僵化標準排除實際需要協助群體。

在障礙者教育權方面，台障青建議刪除現行條文中，要求「中央教育主管機關應積極鼓勵輔導大專校院開辦按摩、理療按摩或醫療按摩相關科系，並保障視覺功能障礙者入學及就學機會」規定。蔡承諺表示，該條文是對視覺障礙者職業刻板印象，另呼籲政府應明文規定，教育單位不得以「無法提供個人協助服務」為由，拒絕障礙學生的入學與受教權。

台障青指出，現行許多身心障礙者在政府機關或公立學校中，被安排至與專業不符的職務，顯示公務體系內對障礙者支持仍然不夠足夠。蔡承諺表示，公部門與公立學校應全面落實合理調整、提供必要資源與支持服務，並定期進行員工障礙平權訓練，將其制度入法，才能真正打造無歧視的職場環境。

政院版草案在第51條之1「身心障礙者依需求評估結果使用自立生活支持服務 ，應由專業人員協助其擬訂自立生活計畫，其社會參與及活動支持所需之人力，得由個人助理協助。」台灣身心障礙者自立生活聯盟指出，現行定義太過狹窄，並不符合聯合國身障權利公約概念，理事長林君潔說，個人助理服務除提供活動與社會參與支持外，其他食、衣、住、行、休閒娛樂等，都應納入法規保障。

林君潔強調，個人助理服務不應被過度切割於特定場域或時段，且應保障身心障礙者與個人助理之間，能依實際生活需求進行彈性協商，自立生活涵蓋居住、就 學、就業、社交、公共參與等多元面向，身心障礙者應有自主安排生活及選擇服務內容、 時間與服務人員之權利，以提升自主性，達到自立生活目標，應在母法中設有專章或專條，詳細說明個人助理性質、權利義務等事宜。

延伸閱讀

立院三讀外送員專法 時薪不得低於最低工資1.25倍

CORTIS 金主訓小臉秘密找到了！靠這支按摩儀按摩、一支3用還能放鬆肩頸

陽明教養院獲贈愛心車 便利身心障礙者就醫就學需求

逾20綠委相挺「兩國條例」 傳林宜瑾赴立院撤案…網熱議：沒出息

相關新聞

亞太兒科醫院排行 台大兒醫名次前進4名 院長分析：與榜首差在這一點

美國新聞周刊（Newsweek）進行2025年亞太專科醫院評比，我國兒童院百名之內，上榜醫院共三家，台大兒童醫院排名第1...

影／星宇航空首架A350-1000廣體客機 張國煒親自駕機抵台

全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於...

健檢正常卻突然中風？ 醫揭代謝症候群訊號：一堆人忽略

不少人每年做健康檢查，只要看到報告一整排「正常值」，心裡就鬆了一口氣，但這份安心可能只是暫時的。腸胃科醫師鄭泓志指出，代謝症候群與多數慢性病...

味覺全失、暴瘦18公斤　奇美中西醫攜手助癌友撐過化放療關卡

根據國健署調查統計，頭頸癌（包含口腔癌、口咽癌與下咽癌）為男性癌症發生率與死亡率第4位，但許多病人常因化療副作用而中途停...

臉上出現黑色斑塊不管它 一年後竟成皮膚癌

新北市七旬男子一年多前發現右臉有一小塊黑色斑塊，因無痛未多留意，直到近日黑色斑塊變大，才趕緊求助醫師，未料，經過切片檢查...

染A肝人數創9年新高！每月病例達50至65例 八成為男性30至39歲居多

衛福部疾管署表示，國內急性病毒性A型肝炎疫情病例數呈上升趨勢，自2025年3月至今，一直未見趨緩。去年年急性A肝累計確定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。