強烈冷氣團來襲全台6天181人OHCA 昨單日達35人創新高
強烈大陸冷氣團來襲，各地氣溫明顯偏低，許多縣市有10度以下低溫發生機率。自上月（12月）31日至昨天（5日）止全台非創傷OHCA人數達181人，其中昨天單日就有35人OHCA更是近期最多。消防署呼籲長者或有三高病史患者應避免外出或進行劇烈運動。
消防署統計，去年12月31日至本月3日，全國非創傷性OHCA人數共計123人，其中12月31日34人、1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人。
消防署提醒，氣溫驟變民眾應留意腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等心血管疾病，尤其長者或有三高病史患者，不要頻繁進出溫差太大場所，特別是清晨、夜晚或溫差大時。另外應避免外出或進行劇烈運動，若感覺身體不適應立刻通報119儘速送醫。
消防署指出，天氣寒冷民眾常會緊閉門窗，造成空氣不流通，恐發生一氧化碳中毒事件，以往中毒案例中，約8成是因為屋外式熱水器裝設在通風不良場所。其中約有7成發生於12至2月等溫度較低的月份。呼籲民眾使用熱水器應注意環境通風。使用電暖器等電器用品，也要注意用電安全。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言