強烈冷氣團來襲全台6天181人OHCA 昨單日達35人創新高

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
強烈大陸冷氣團來襲，氣溫逐漸下降。聯合報系資料照
強烈大陸冷氣團來襲，各地氣溫明顯偏低，許多縣市有10度以下低溫發生機率。自上月（12月）31日至昨天（5日）止全台非創傷OHCA人數達181人，其中昨天單日就有35人OHCA更是近期最多。消防署呼籲長者或有三高病史患者應避免外出或進行劇烈運動。

消防署統計，去年12月31日至本月3日，全國非創傷性OHCA人數共計123人，其中12月31日34人、1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人。

消防署提醒，氣溫驟變民眾應留意腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等心血管疾病，尤其長者或有三高病史患者，不要頻繁進出溫差太大場所，特別是清晨、夜晚或溫差大時。另外應避免外出或進行劇烈運動，若感覺身體不適應立刻通報119儘速送醫。

消防署指出，天氣寒冷民眾常會緊閉門窗，造成空氣不流通，恐發生一氧化碳中毒事件，以往中毒案例中，約8成是因為屋外式熱水器裝設在通風不良場所。其中約有7成發生於12至2月等溫度較低的月份。呼籲民眾使用熱水器應注意環境通風。使用電暖器等電器用品，也要注意用電安全。

相關新聞

亞太兒科醫院排行 台大兒醫名次前進4名 院長分析：與榜首差在這一點

美國新聞周刊（Newsweek）進行2025年亞太專科醫院評比，我國兒童院百名之內，上榜醫院共三家，台大兒童醫院排名第1...

影／星宇航空首架A350-1000廣體客機 張國煒親自駕機抵台

全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於...

下班後小腿腫脹 醫示警「猝死風險」：身體第2顆心臟在求救

不少人下班後都曾有過這樣的感受，小腿彷彿灌了鉛，又重又脹，甚至繃緊到不舒服。胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這不一定只是疲勞，有時可能是...

健檢正常卻突然中風？ 醫揭代謝症候群訊號：一堆人忽略

不少人每年做健康檢查，只要看到報告一整排「正常值」，心裡就鬆了一口氣，但這份安心可能只是暫時的。腸胃科醫師鄭泓志指出，代謝症候群與多數慢性病...

味覺全失、暴瘦18公斤 奇美中西醫攜手助癌友撐過化放療關卡

根據國健署調查統計，頭頸癌（包含口腔癌、口咽癌與下咽癌）為男性癌症發生率與死亡率第4位，但許多病人常因化療副作用而中途停...

臉上出現黑色斑塊不管它 一年後竟成皮膚癌

新北市七旬男子一年多前發現右臉有一小塊黑色斑塊，因無痛未多留意，直到近日黑色斑塊變大，才趕緊求助醫師，未料，經過切片檢查...

