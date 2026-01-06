強烈冷氣團來襲全台6天181人OHCA 昨單日達35人創新高

強烈大陸冷氣團來襲，各地氣溫明顯偏低，許多縣市有10度以下低溫發生機率。自上月（12月）31日至昨天（5日）止全台非創傷OHCA人數達181人，其中昨天單日就有35人OHCA更是近期最多。消防署呼籲長者或有三高病史患者應避免外出或進行劇烈運動。

消防署統計，去年12月31日至本月3日，全國非創傷性OHCA人數共計123人，其中12月31日34人、1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人。

消防署提醒，氣溫驟變民眾應留意腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等心血管疾病，尤其長者或有三高病史患者，不要頻繁進出溫差太大場所，特別是清晨、夜晚或溫差大時。另外應避免外出或進行劇烈運動，若感覺身體不適應立刻通報119儘速送醫。

消防署指出，天氣寒冷民眾常會緊閉門窗，造成空氣不流通，恐發生一氧化碳中毒事件，以往中毒案例中，約8成是因為屋外式熱水器裝設在通風不良場所。其中約有7成發生於12至2月等溫度較低的月份。呼籲民眾使用熱水器應注意環境通風。使用電暖器等電器用品，也要注意用電安全。