為恭醫院護理創新導入AI吞嚥復健技術 助中風病人重拾進食能力

依衛福部2025年統計資料顯示，腦血管疾病已連續多年名列10大死因之一。苗栗縣為恭紀念醫院表示，約三成至七成五的中風病患會出現不同程度的吞嚥障礙，如未妥善處理，容易導致病人吸入性肺炎，甚至增加死亡風險，院方為此創新導入AI吞嚥復健，成功提升中風病患的進食能力。

為恭醫院護理長謝秀玲表示，臨床上許多中風病人因口咽功能受損，需長期仰賴鼻胃管灌食以維持營養，但鼻胃管長期置留可能引發鼻腔不適、管路脫落、自拔及感染等風險，為突破傳統吞嚥復健限制，院方整合神經外科、神經內科、復健治療、護理與語言治療等專業，成立跨專業醫療團隊，並與中原大學生物醫學工程研究所展開產學合作，成功開發「以吞嚥運動為核心的互動式AI遊戲系統」。

她指出，透過系統遊戲化設計，可強化中風患者口輪匝肌及頷下肌群功能，並利用互動式AI遊戲吹氣運動，將復健訓練融入臨床照護流程，有效提升病人參與意願與訓練持續性。整體專案執行後成效顯著，中風合併吞嚥困難病人的鼻胃管移除率，由改善前的26.1%提升至38.8%，顯示科技輔助復健有助於加速吞嚥功能與進食能力恢復，目前相關成效仍持續追蹤與評估中。

79歲李姓老翁因硬腦膜外出血住院，期間出現吞嚥困難，經醫師評估需留置鼻胃管，經醫療團隊討論後導入互動式AI吞嚥吹氣運動進行訓練，老人家在護理人員引導下逐步恢復吞嚥功能，發病約兩周後，成功移除鼻胃管，目前已可自行進食一碗稀飯，不僅改善營養攝取，也重新找回進食的美味與尊嚴。

為恭紀念醫院院長李文源表示，為恭長期致力於智慧醫療與臨床照護創新，護理部團隊憑藉此項AI吞嚥復健技術，榮獲2025中華民國護理師護士公會全國聯合會優良獎項，並完成「互動式 AI 吞嚥吹氣運動遊戲軟體」發明專利申請。未來，院方將進一步規畫與中原大學、清華大學跨機構合作，盼結合呼吸、吞嚥協同訓練、音樂介入與 AI 吞嚥功能評分模型的研發與驗證，持續深化智慧醫療於臨床復健應用，協助更多中風病人早日脫離鼻胃管，重拾安全進食與生活尊嚴。 為恭護理部團隊憑藉AI吞嚥復健技術，獲得2025中華民國護理師護士公會全國聯合會優良獎。圖／為恭紀念醫院提供 為恭醫院創新導入AI吞嚥復健 ，成功提升中風病患的進食能力。圖／為恭紀念醫院提供 為恭醫院創新導入AI吞嚥復健 ，成功提升中風病患的進食能力。圖／為恭紀念醫院提供