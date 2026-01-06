快訊

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

聽新聞
0:00 / 0:00

為恭醫院護理創新導入AI吞嚥復健技術 助中風病人重拾進食能力

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭醫院創新導入AI吞嚥復健 ，成功提升中風病患的進食能力。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院創新導入AI吞嚥復健 ，成功提升中風病患的進食能力。圖／為恭紀念醫院提供

依衛福部2025年統計資料顯示，腦血管疾病已連續多年名列10大死因之一。苗栗縣為恭紀念醫院表示，約三成至七成五的中風病患會出現不同程度的吞嚥障礙，如未妥善處理，容易導致病人吸入性肺炎，甚至增加死亡風險，院方為此創新導入AI吞嚥復健，成功提升中風病患的進食能力。

為恭醫院護理長謝秀玲表示，臨床上許多中風病人因口咽功能受損，需長期仰賴鼻胃管灌食以維持營養，但鼻胃管長期置留可能引發鼻腔不適、管路脫落、自拔及感染等風險，為突破傳統吞嚥復健限制，院方整合神經外科、神經內科、復健治療、護理與語言治療等專業，成立跨專業醫療團隊，並與中原大學生物醫學工程研究所展開產學合作，成功開發「以吞嚥運動為核心的互動式AI遊戲系統」。

她指出，透過系統遊戲化設計，可強化中風患者口輪匝肌及頷下肌群功能，並利用互動式AI遊戲吹氣運動，將復健訓練融入臨床照護流程，有效提升病人參與意願與訓練持續性。整體專案執行後成效顯著，中風合併吞嚥困難病人的鼻胃管移除率，由改善前的26.1%提升至38.8%，顯示科技輔助復健有助於加速吞嚥功能與進食能力恢復，目前相關成效仍持續追蹤與評估中。

79歲李姓老翁因硬腦膜外出血住院，期間出現吞嚥困難，經醫師評估需留置鼻胃管，經醫療團隊討論後導入互動式AI吞嚥吹氣運動進行訓練，老人家在護理人員引導下逐步恢復吞嚥功能，發病約兩周後，成功移除鼻胃管，目前已可自行進食一碗稀飯，不僅改善營養攝取，也重新找回進食的美味與尊嚴。

為恭紀念醫院院長李文源表示，為恭長期致力於智慧醫療與臨床照護創新，護理部團隊憑藉此項AI吞嚥復健技術，榮獲2025中華民國護理師護士公會全國聯合會優良獎項，並完成「互動式 AI 吞嚥吹氣運動遊戲軟體」發明專利申請。未來，院方將進一步規畫與中原大學、清華大學跨機構合作，盼結合呼吸、吞嚥協同訓練、音樂介入與 AI 吞嚥功能評分模型的研發與驗證，持續深化智慧醫療於臨床復健應用，協助更多中風病人早日脫離鼻胃管，重拾安全進食與生活尊嚴。

為恭護理部團隊憑藉AI吞嚥復健技術，獲得2025中華民國護理師護士公會全國聯合會優良獎。圖／為恭紀念醫院提供
為恭護理部團隊憑藉AI吞嚥復健技術，獲得2025中華民國護理師護士公會全國聯合會優良獎。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院創新導入AI吞嚥復健 ，成功提升中風病患的進食能力。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院創新導入AI吞嚥復健 ，成功提升中風病患的進食能力。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院創新導入AI吞嚥復健 ，成功提升中風病患的進食能力。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院創新導入AI吞嚥復健 ，成功提升中風病患的進食能力。圖／為恭紀念醫院提供

延伸閱讀

低溫「衝堂」馬拉松 頭頸四肢保暖別喝酒暖身

未來4天低溫恐跌破5度 今年已通報146件非創傷OHCA 國健署：3族群注意

護理師領退休金回流「盼傳承經驗」 坦言兼職難滿足經濟需求

逾八成地方公會有疑慮 衛福部暫緩護理師彈性執登待取得共識重啟

相關新聞

亞太兒科醫院排行 台大兒醫名次前進4名 院長分析：與榜首差在這一點

美國新聞周刊（Newsweek）進行2025年亞太專科醫院評比，我國兒童院百名之內，上榜醫院共三家，台大兒童醫院排名第1...

影／星宇航空首架A350-1000廣體客機 張國煒親自駕機抵台

全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於...

下班後小腿腫脹 醫示警「猝死風險」：身體第2顆心臟在求救

不少人下班後都曾有過這樣的感受，小腿彷彿灌了鉛，又重又脹，甚至繃緊到不舒服。胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這不一定只是疲勞，有時可能是...

健檢正常卻突然中風？ 醫揭代謝症候群訊號：一堆人忽略

不少人每年做健康檢查，只要看到報告一整排「正常值」，心裡就鬆了一口氣，但這份安心可能只是暫時的。腸胃科醫師鄭泓志指出，代謝症候群與多數慢性病...

味覺全失、暴瘦18公斤 奇美中西醫攜手助癌友撐過化放療關卡

根據國健署調查統計，頭頸癌（包含口腔癌、口咽癌與下咽癌）為男性癌症發生率與死亡率第4位，但許多病人常因化療副作用而中途停...

臉上出現黑色斑塊不管它 一年後竟成皮膚癌

新北市七旬男子一年多前發現右臉有一小塊黑色斑塊，因無痛未多留意，直到近日黑色斑塊變大，才趕緊求助醫師，未料，經過切片檢查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。