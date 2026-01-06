下班後小腿腫脹 醫示警「猝死風險」：身體第2顆心臟在求救

不少人下班後都曾有過這樣的感受，小腿彷彿灌了鉛，又重又脹，甚至繃緊到不舒服。胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這不一定只是疲勞，有時可能是下肢靜脈循環出現問題的早期警訊，若長期忽視，嚴重甚至可能引發肺栓塞，增加猝死風險。

黃軒在臉書發文指出，小腿距離心臟最遠，血液必須逆著地心引力從腳踝回流至心臟，過程中仰賴兩個關鍵機制，一是靜脈瓣膜，負責防止血液倒流；二是小腿肌肉的收縮與放鬆，能像幫浦一樣協助血液往上推送，因此小腿也被稱為「身體的第二顆心臟」。

然而，當久坐不動、久站少走、習慣翹腳，或水分攝取不足時，小腿肌肉幫浦幾乎停止運作，血液容易滯留在下肢，導致靜脈壓力升高，水分滲入周邊組織，引發發炎反應，讓雙腿出現沉重、腫脹與緊繃感。黃軒說，這時大腦往往只接收到「好累、不想動」的訊號，實際上問題不在體力，而是下肢血流循環不佳。

黃軒表示，下肢慢性靜脈回流不全好發於久坐族、需長時間站立的工作者，如醫師、老師、櫃檯與銷售人員，以及孕婦、不愛喝水者，或家族中有靜脈曲張病史的人。常見症狀包括小腿皮膚顏色變深、發癢、靜脈浮出、緊繃有壓迫感，甚至單側腿部明顯腫脹，且多在夜間加重。若病情惡化，血栓可能隨血流進入肺部，形成肺栓塞，後果不容小覷。

在改善方式上，黃軒強調不必依賴保健品或偏方，只要調整日常習慣即可。他建議，每30至60分鐘活動腳踝，每小時起身走動2至3分鐘，睡前將雙腿抬高至心臟以上，並補充足夠水分，避免長時間翹腳；症狀較明顯者，也可在醫師建議下穿著彈性襪輔助。