快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

聽新聞
0:00 / 0:00

下班後小腿腫脹 醫示警「猝死風險」：身體第2顆心臟在求救

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人下班後都曾有過這樣的感受，小腿彷彿灌了鉛，又重又脹，甚至繃緊到不舒服。示意圖／ingimage
不少人下班後都曾有過這樣的感受，小腿彷彿灌了鉛，又重又脹，甚至繃緊到不舒服。示意圖／ingimage

不少人下班後都曾有過這樣的感受，小腿彷彿灌了鉛，又重又脹，甚至繃緊到不舒服。胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這不一定只是疲勞，有時可能是下肢靜脈循環出現問題的早期警訊，若長期忽視，嚴重甚至可能引發肺栓塞，增加猝死風險。

黃軒在臉書發文指出，小腿距離心臟最遠，血液必須逆著地心引力從腳踝回流至心臟，過程中仰賴兩個關鍵機制，一是靜脈瓣膜，負責防止血液倒流；二是小腿肌肉的收縮與放鬆，能像幫浦一樣協助血液往上推送，因此小腿也被稱為「身體的第二顆心臟」。

然而，當久坐不動、久站少走、習慣翹腳，或水分攝取不足時，小腿肌肉幫浦幾乎停止運作，血液容易滯留在下肢，導致靜脈壓力升高，水分滲入周邊組織，引發發炎反應，讓雙腿出現沉重、腫脹與緊繃感。黃軒說，這時大腦往往只接收到「好累、不想動」的訊號，實際上問題不在體力，而是下肢血流循環不佳。

黃軒表示，下肢慢性靜脈回流不全好發於久坐族、需長時間站立的工作者，如醫師、老師、櫃檯與銷售人員，以及孕婦、不愛喝水者，或家族中有靜脈曲張病史的人。常見症狀包括小腿皮膚顏色變深、發癢、靜脈浮出、緊繃有壓迫感，甚至單側腿部明顯腫脹，且多在夜間加重。若病情惡化，血栓可能隨血流進入肺部，形成肺栓塞，後果不容小覷。

在改善方式上，黃軒強調不必依賴保健品或偏方，只要調整日常習慣即可。他建議，每30至60分鐘活動腳踝，每小時起身走動2至3分鐘，睡前將雙腿抬高至心臟以上，並補充足夠水分，避免長時間翹腳；症狀較明顯者，也可在醫師建議下穿著彈性襪輔助。

醫師 靜脈曲張 重症

延伸閱讀

比柳丁好吃！食安專家曬神祕水果引熱議 內行：煮熱茶也好喝

手機失主不給10%報酬「可以不還」？律師提醒眉角：不得不慎

買蛋餅結帳聽到神秘數字「88888」 陌生阿姨一句話感動上萬人

明明有睡卻好累？溫差大也會讓你過勞 醫教5招化解「冬季倦怠」

相關新聞

TPASS預算卡關「全台20縣市恐斷炊」 公路局坦言：沒有備案

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，即使地方自籌款墊付估最多撐到2月底。交通部公路局坦言，T...

強烈冷氣團挾境外汙染物 這些縣市空品連3天亮橘燈

環境部空氣品質監測網資訊顯示，本周受強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，偏北風挾帶境外汙染物移入影響台灣及離島，北部、...

健檢正常卻突然中風？ 醫揭代謝症候群訊號：一堆人忽略

不少人每年做健康檢查，只要看到報告一整排「正常值」，心裡就鬆了一口氣，但這份安心可能只是暫時的。腸胃科醫師鄭泓志指出，代謝症候群與多數慢性病...

臉上出現黑色斑塊不管它 一年後竟成皮膚癌

新北市七旬男子一年多前發現右臉有一小塊黑色斑塊，因無痛未多留意，直到近日黑色斑塊變大，才趕緊求助醫師，未料，經過切片檢查...

染A肝人數創9年新高！每月病例達50至65例 八成為男性30至39歲居多

衛福部疾管署表示，國內急性病毒性A型肝炎疫情病例數呈上升趨勢，自2025年3月至今，一直未見趨緩。去年年急性A肝累計確定...

立院明天審查「身障權法」 障團：正視短期障礙者、擴大個人助理服務

「身障權法」18年未大幅修正，身障團體多次走上街頭，訴求加快修法進度，行政院版身障權法去年12月完成，立法院社福及衛環委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。