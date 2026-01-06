下班後小腿腫脹 醫示警「猝死風險」：身體第2顆心臟在求救
不少人下班後都曾有過這樣的感受，小腿彷彿灌了鉛，又重又脹，甚至繃緊到不舒服。胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這不一定只是疲勞，有時可能是下肢靜脈循環出現問題的早期警訊，若長期忽視，嚴重甚至可能引發肺栓塞，增加猝死風險。
黃軒在臉書發文指出，小腿距離心臟最遠，血液必須逆著地心引力從腳踝回流至心臟，過程中仰賴兩個關鍵機制，一是靜脈瓣膜，負責防止血液倒流；二是小腿肌肉的收縮與放鬆，能像幫浦一樣協助血液往上推送，因此小腿也被稱為「身體的第二顆心臟」。
然而，當久坐不動、久站少走、習慣翹腳，或水分攝取不足時，小腿肌肉幫浦幾乎停止運作，血液容易滯留在下肢，導致靜脈壓力升高，水分滲入周邊組織，引發發炎反應，讓雙腿出現沉重、腫脹與緊繃感。黃軒說，這時大腦往往只接收到「好累、不想動」的訊號，實際上問題不在體力，而是下肢血流循環不佳。
黃軒表示，下肢慢性靜脈回流不全好發於久坐族、需長時間站立的工作者，如醫師、老師、櫃檯與銷售人員，以及孕婦、不愛喝水者，或家族中有靜脈曲張病史的人。常見症狀包括小腿皮膚顏色變深、發癢、靜脈浮出、緊繃有壓迫感，甚至單側腿部明顯腫脹，且多在夜間加重。若病情惡化，血栓可能隨血流進入肺部，形成肺栓塞，後果不容小覷。
在改善方式上，黃軒強調不必依賴保健品或偏方，只要調整日常習慣即可。他建議，每30至60分鐘活動腳踝，每小時起身走動2至3分鐘，睡前將雙腿抬高至心臟以上，並補充足夠水分，避免長時間翹腳；症狀較明顯者，也可在醫師建議下穿著彈性襪輔助。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言