強烈冷氣團挾境外汙染物 這些縣市空品連3天亮橘燈

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
周四前持續受強烈大陸冷氣團影響，偏北風仍挾帶微量境外汙染物移入，中南部位於下風處，汙染物易累積。圖／取自環境部空氣品質監測網
周四前持續受強烈大陸冷氣團影響，偏北風仍挾帶微量境外汙染物移入，中南部位於下風處，汙染物易累積。圖／取自環境部空氣品質監測網

環境部空氣品質監測網資訊顯示，本周受強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，偏北風挾帶境外汙染物移入影響台灣及離島，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖空品為「橘色提醒」等級。

環境部表示，明日仍受強烈大陸冷氣團影響，偏北風仍可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

周四持續受強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，偏北風仍可能挾帶微量境外汙染物移入，中南部位於下風處，汙染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

