疫苗預防呼吸道感染 可降嬰孩氣喘風險
嬰孩出生感染呼吸道融合病毒，恐增加氣喘風險！比利時與丹麥團隊合作的研究指出，具備過敏遺傳體質的嬰孩而言，呼吸道病毒感染與家族基因的交互作用，將使免疫系統對生活過敏原產生過度反應。對此，透過疫苗接種或抗體治療將能阻斷引發氣喘的免疫病變。
呼吸道融合病毒
《SciTechDaily》報導，比利時弗拉芒生技研究所、根特大學和丹麥團隊共同研究發現，嬰孩早期若感染呼吸道融合病毒 (RSV)，將顯著增加兒童期罹患氣喘的風險，尤其有氣喘或過敏家族史的兒童更為顯著。
結果表明，在出生後的頭幾個月經歷RSV嚴重感染的嬰孩，其更容易對常見過敏原產生過度免疫反應。另外，父母傳遞給新生兒的特異性抗體將進一步加劇敏感性症狀，使嬰孩的免疫系統更容易出現過度反應。
「兒童氣喘是一種涉及多種因素的複雜疾病。」該研究的資深作者蘭布雷希特表示，呼吸道融合病毒感染和遺傳性過敏風險會以非常特殊的方式進產生相互作用，促使免疫系統引發氣喘症狀，而這項過程是可以預防的。
預防RSV感染風險
《今日科學》指出，一些國家已開始在懷孕後期為孕婦接種疫苗，並使用長效抗體對新生兒進行被動免疫。儘管這些方法在預防RSV感染住院方面非常有效，然而，推廣治療的普及程度仍參差不齊。
蘭布雷希特呼籲，現在正是政策制定者、科學界和兒科醫生攜手合作的時刻，如果預防RSV感染能降低氣喘風險，對家庭和醫療系統會帶來巨大效益。
