往生才這樣？她天冷穿襪睡覺遭阿嬤怒斥 中醫師曝正確保暖方式

強烈大陸冷氣團來襲，台灣各地氣溫恐下探10度，不少人睡前紛紛加穿衣物保暖。對此，一名女網友分享，小時候只要天冷穿襪子睡覺，都會被阿嬤責罵「那是要走的人才會這樣穿」，讓她長大後仍百思不得其解，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，天氣實在太冷的時候，你們睡覺會穿襪子嗎？她回憶小時候穿襪子睡覺都會被阿嬤罵，她說不能穿襪子睡覺，因為那是要走的人（生重病）才躺在床上穿襪子，讓她相當不解原因為何？

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「真的，長輩告訴我要死的人才穿襪子睡覺，我整個嚇到，現在穿了都睡不好，不習慣穿了」、「有聽阿嬤講過，所以我以前都不敢穿襪子睡覺，直到快冷死的那天，穿襪子睡覺後...舒服死了」、「我家是不能在客廳沙發睡覺，會被罵」、「有的，我父母都是這麽說，要走的人睡覺才穿襪子」。

不過，也有部分網友回應「照穿不誤啊，為了習俗不穿才真的會冷死」、「不聽老人言，快活好幾年，穿了好睡覺」、「我從小一定要穿襪子睡覺，不然一定半夜抽筋到哭醒，我現在40歲了一切安好」、「跟阿嬤說過世的人穿的是白色，我都穿蠟筆小新的」、「我每天穿耶，幾乎都沒感冒」、「不要跟自己身體過不去，受苦的是自己」。

至於睡覺時到底適不適合穿襪子？對此，中醫師「樓中亮」曾在臉書表示，穿襪入睡與個人體質有關，若屬於體質偏虛寒、手腳容易冰冷的人，睡覺時穿襪子有助於保暖，能減少夜間受寒不適，對提升睡眠品質有正面幫助。

樓中亮指出，若本身手腳容易發熱，甚至睡覺時習慣把腳伸出棉被外散熱，就不建議穿襪子入睡，因人體會透過流汗來調節體溫，若腳部出汗後被襪子包覆，汗水無法蒸發，反而可能讓襪子變得潮濕、導致體感更冷，影響睡眠舒適度。