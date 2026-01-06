快訊

健檢正常卻突然中風？ 醫揭代謝症候群訊號：一堆人忽略

聯合新聞網／ 綜合報導
代謝症候群與多數慢性病並非一夕之間出現，身體往往在數值異常前，就已透過疲倦、睡不好、腰圍增加等變化發出警訊。示意圖／AI生成
不少人每年做健康檢查，只要看到報告一整排「正常值」，心裡就鬆了一口氣，但這份安心可能只是暫時的。腸胃科醫師鄭泓志指出，代謝症候群與多數慢性病並非一夕之間出現，身體往往在數值異常前，就已透過疲倦、睡不好、腰圍增加等變化發出警訊，只是很多人沒有察覺。

鄭泓志在臉書發文分享，門診中常見一類患者，健檢報告看起來仍在正常範圍，卻已出現容易疲累、精神變差、半夜易醒、三餐不固定、心悸、胃脹、反應變慢，甚至體重與腰圍一年比一年難控制的情況。他感嘆，這類變化通常是「悄悄發生」，只是尚未跨過檢驗數值的警戒線，才會讓人誤以為一切無恙。

他也觀察到，不少人今年檢查仍正常，短短半年後卻陸續出現血糖偏高、血壓升高、三酸甘油脂上升的狀況。問題不在於健檢不準，而是代謝負擔早已累積，只是還沒反映在報告上。

根據國民健康署統計，40歲以上民眾中，超過三分之一屬於代謝症候群，近一半的人腰圍過粗。鄭泓志提醒，這正是許多人平時看起來健康，卻毫無預警發生中風或心肌梗塞的重要原因。

所謂代謝症候群，是指以下五項指標中，有三項長期偏離正常，包括腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖升高、三酸甘油脂過高，以及高密度脂蛋白過低。由於多半沒有明顯症狀，很容易被忽略，但一旦形成，相關疾病風險會呈倍數上升。

鄭泓志指出，罹患代謝症候群後，糖尿病風險增加6倍，高血壓增加4倍，高血脂增加3倍，心臟病與中風風險也提高2倍，並非「稍微增加」，而是身體已承受實質負擔。

至於代謝問題的成因，生活型態約占一半，是最主要因素，包括三餐不規律、油脂與糖分攝取過多、睡眠時間不固定、長期久坐、缺乏運動、壓力大，以及體重與腰圍逐年增加；另外，遺傳因素約占兩成，若家族中有糖尿病、高血壓或高血脂病史，風險也相對提高。

在改善方式上，鄭泓志建議，從飲食調整最容易開始，原則可掌握「低油、低糖、低鹽、高纖」。減少油炸食物，外食以清蒸或湯類為主，每周少吃2至3次高油脂餐點，有助於改善三酸甘油脂；飲料改為無糖、甜點控制在一周一次，是降低血糖波動的第一步；少吃加工食品、減少醬料使用，也能同步降低鈉、油脂與額外糖分攝取。每天攝取足量蔬菜與水果，則有助穩定血糖、改善腸道健康，並延緩飢餓感。

