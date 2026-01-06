快訊

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

聽新聞
0:00 / 0:00

亞太兒科醫院排行 台大兒醫名次前進4名 院長分析：與榜首差在這一點

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大兒醫院長李旺祚說，該院排名已從前年的16名，向上提升4名，力拼今年擠入10名內，分析台大兒醫與排名第1的南韓首爾國立大學醫院，編制與床數相當，主要差距在於研究經費，盼政府加強資源整合。本報資料照片
台大兒醫院長李旺祚說，該院排名已從前年的16名，向上提升4名，力拼今年擠入10名內，分析台大兒醫與排名第1的南韓首爾國立大學醫院，編制與床數相當，主要差距在於研究經費，盼政府加強資源整合。本報資料照片

美國新聞周刊（Newsweek）進行2025年亞太專科醫院評比，我國兒童院百名之內，上榜醫院共三家，台大兒童醫院排名第12，馬偕兒童醫院排名第52，及中醫大兒童醫院排名第99。台大兒醫院長李旺祚說，該院排名已從前年的16名，向上提升4名，力拼今年擠入10名內，分析台大兒醫與排名第1的南韓首爾國立大學醫院，編制與床數相當，主要差距在於研究經費，盼政府加強資源整合。

新聞周刊2024年起將病患對治療成果的評估納入專科醫院評比項目，本次評比分數計算，包括國際推薦占55%，又細分為同行對主要醫療領域評分，權重占7成，對次要醫療領域評分，權重占3成；其餘包括國內同行評分占30%，相關認證占10%，病患對治療成效的評估占5%，每家醫院依各項得分加權後，排出先後次序。

台大兒醫近期已收到新聞周刊寄送的排行證書，李旺祚說，該院在亞太兒童醫院排名往前進步，代表我國兒童醫療不比其他國家來得差，在亞太地區可謂扮演重要角色，也象徵政府近年對兒童醫療重視取得成果；他受教育部委託，分析各國兒童醫院發展情況，發現首爾國立大學兒童醫院編制、病床數與台大兒醫相似，「主要差別在南韓企業給予該院高額研究經費支持。」

李旺祚表示，南韓三星集團資助首爾國立大學醫院經費，每年可達上億元，除用於研究發展以外，也幫助病人減輕經濟負擔，例如該院兒童基因檢查全數減免，兒童醫療不只需要政府支持，企業資助也很重要，企業支持不足時，政府應給予更多幫忙，我國政府雖挹注資源用於兒童專責醫師、兒童發展篩檢等項目，但資源過於分散，建議應集中資源，才可望提升兒少醫療品質。

李旺祚說，我國兒童專責醫師涵蓋率僅約6成，周產期兒童照顧涵蓋率僅約8成，日、韓則已達100%，期待衛福部新成立的兒童及家庭支持署強化兒童醫療資源整合，串連目前分散的各項兒童醫療、預防醫學項目，提升服務涵蓋率，不僅可望提升國內醫院在國際評比中的排行，也有助改善我國新生兒死亡率一直高過日韓的現況。

新聞周刊指出，亞太地區有超過48.3億人口，占全球總人口近60%，由於醫療科技進步，預期壽命延長，亞太地區高齡人口顯著成長，亞洲開發銀行研究所估計，2050年亞太地區將有4分之1人口遭過60歲，高齡人口接近13億，醫療服務需求更加迫切，為幫助有醫療需求民眾找到符合自身需求醫療機構，推出亞太專科醫院排行榜。

延伸閱讀

習李會今登場！美媒：南韓總統李在明衰遇川普打委國 對中任務變棘手

零下10度只穿發熱褲不夠！內行揭南韓旅遊「防凍傷穿搭」：這款外套必備

假日急症中心上路2個月就醫人數上升 醫界：凸顯「這問題」仍存在缺口

兒科人力荒…健保署通過提升7項重大手術給付3大措施 砸2.3億元留才

相關新聞

亞太兒科醫院排行 台大兒醫名次前進4名 院長分析：與榜首差在這一點

美國新聞周刊（Newsweek）進行2025年亞太專科醫院評比，我國兒童院百名之內，上榜醫院共三家，台大兒童醫院排名第1...

影／星宇航空首架A350-1000廣體客機 張國煒親自駕機抵台

全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於...

下班後小腿腫脹 醫示警「猝死風險」：身體第2顆心臟在求救

不少人下班後都曾有過這樣的感受，小腿彷彿灌了鉛，又重又脹，甚至繃緊到不舒服。胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這不一定只是疲勞，有時可能是...

健檢正常卻突然中風？ 醫揭代謝症候群訊號：一堆人忽略

不少人每年做健康檢查，只要看到報告一整排「正常值」，心裡就鬆了一口氣，但這份安心可能只是暫時的。腸胃科醫師鄭泓志指出，代謝症候群與多數慢性病...

味覺全失、暴瘦18公斤　奇美中西醫攜手助癌友撐過化放療關卡

根據國健署調查統計，頭頸癌（包含口腔癌、口咽癌與下咽癌）為男性癌症發生率與死亡率第4位，但許多病人常因化療副作用而中途停...

臉上出現黑色斑塊不管它 一年後竟成皮膚癌

新北市七旬男子一年多前發現右臉有一小塊黑色斑塊，因無痛未多留意，直到近日黑色斑塊變大，才趕緊求助醫師，未料，經過切片檢查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。