新北鐵皮工廠竄大火濃煙 醫提醒：空汙恐加重肺部發炎反應

今天上午7點左右，新北市中和區一間鐵皮工廠發生火警，竄出大量火舌及濃煙，起火點緊臨二所學校，火勢已撲滅，目前得知有一名員工死亡。今天溫度仍偏低，但風速微弱，擴散條件不佳，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，火災產生空氣汙染或異味影響，附近民眾要戴上口罩，加強呼吸防護。

顏宗海指出，鐵皮工廠火警大多屬於不完全燃燒，會產生PM2.5及10、一氧化碳、碳微粒（黑煙）等有害物質，造成空氣汙染與一氧化碳中毒的風險。如果工廠內有放置其他物品，例如塑膠，悶燒則會產生劇毒物質，對人體健康和環境造成危害。

顏宗海提醒，空氣汙染會刺激呼吸道黏膜，引發咳嗽、喉嚨癢、氣喘、鼻塞等症狀。尤其，PM2.5是導致肺腺癌的重要環境風險因子，長期暴露會損害肺部，增加罹癌機率。而本身有慢性阻塞性肺病（COPD），空汙會加速肺功能下降，使COPD症狀惡化，嚴重時甚至導致呼吸衰竭。

冬日容易發生火災，顏宗海說，除了注意電器使用安全，遇到住家附近發生火警，千萬不要跑到災區湊熱鬧，現場濃烈黑煙衝擊大。附近住戶也要緊閉門窗、開啟空氣清淨機並戴上口罩，如果吸進髒空氣出現胸悶、呼吸不順，應盡快送醫治療。民眾也可上環境部網站查看空氣品質監測，若指數偏高，孩童、長者、心肺疾病患者等敏感族群應減少戶外活動。