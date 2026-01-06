影／星宇航空首架A350-1000廣體客機 張國煒親自駕機抵台

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空董事長張國煒親自駕駛全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機返台，在棚廠前與機組員合影。記者黃仲明／攝影
星宇航空董事長張國煒親自駕駛全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機返台，在棚廠前與機組員合影。記者黃仲明／攝影

全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於今天（6日）上午10點15分正式降落桃園國際機場，桃園機場也以水門禮迎接國籍航空第一架A350-1000，桃機北觀景台也聚集航迷搶先目睹新機的風采。張國煒表示，去年就著手準備迎接今年14架新機，導致成本大幅增加，可以諒解員工不滿意年終獎金，希望大家體諒並繼續努力。

星宇航空董事長張國煒指出，之前已經訂購8架A350-1000型客機，去年又追加10架，所以之後會有18架，加上之前10架A350-900型客機，所以星宇航空350機隊會達到28架。由於這架新機是台灣第一架A350-1000型客機，所以民航局那邊還要做1個小五階，預估大概1個月之內可以完成，所以在農曆過年前，就會將新機投入到日本線，初期應該是東京。

星宇航空之前訂購的飛機陸續在今年交機，面對即將接收的14駕飛機，張國煒表示心情很沉重，因為要應付今年的14架新飛機，所以去年就開始訓練飛行員、空服員，所以去年的成本壓力非常大，也就造成員工對於年終獎金的部分不太滿意，還請大家諒解。因為去年一整年對公司來講，成本非常的高，因為要籌建今年14架的人力，不管是地勤、空勤，還有各部門的人力都在增加中，所以去年的人事費用相對高很多。

張國煒說，今年本來是接收13架，今天這1架本來是去年11月要交機的，但出了一些小問題，所以現在延到現在，所以今年總共會有14架的飛機，由於是第一次國內在1年之內交那麼多飛機，所以對星宇航空來講是非常大的挑戰。今年迎接的14架飛機，幾乎是現在機隊的一半，所以去年大家都非常的辛勞，也能理解員工的不滿，請大家繼續努力。

至於新機投入營運後的規劃，由於今年陸續會進來14架飛機，所以今年台北航線跟內部的變動會比較大，有一些區域線用窄體客機的，可能在今年都有機會換成廣體客機來飛，也會陸續再開一些航線出來。

星宇航空表示，隨著 A350-1000 的抵台，星宇航空亦同步升級全機隊的機上娛樂系統。全艙等皆導入全新3D Route Map，提供實景3D地球視覺呈現航機在空中的位置與飛行路線，旅客可以透過更加直覺的操作方式探索目的地城市介紹、影片、圖片與旅遊亮點，使飛行過程成為旅程的前奏。為了讓親子旅客擁有更愉快的飛行體驗，星宇航空也推出全新的Kids Map，以卡通風格的遊戲化互動呈現世界地圖，結合世界地理知識與小遊戲，讓孩子在長程航程中也能透過遊戲探索世界。

星宇航空的A350-1000最遠可直飛15,600公里，為未來跨洲市場提供強大運能支撐。短期內，A350-1000將優先投入亞洲區域航線的運作，透過密集飛行累積營運經驗並熟悉機型特性；後續將規劃投入北美與歐洲航線，成為星宇航空拓展美國及歐洲長程市場的主力機種，並強化台北作為亞洲新興樞紐的地位。隨著首架A350-1000正式抵台，預計2026年將再有五架陸續加入，星宇航空的航網與營運能力將迎來新一波擴展。

星宇航空董事長張國煒親自駕駛全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機返台，他走出客機時向接機員工揮手。記者黃仲明／攝影
星宇航空董事長張國煒親自駕駛全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機返台，他走出客機時向接機員工揮手。記者黃仲明／攝影
全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，今天上午由星宇航空董事長張國煒親自駕駛返台，桃園機場以水門禮迎接國籍航空第一架A350-1000。記者黃仲明／攝影
全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，今天上午由星宇航空董事長張國煒親自駕駛返台，桃園機場以水門禮迎接國籍航空第一架A350-1000。記者黃仲明／攝影
星宇航空董事長張國煒自家修護棚廠前，與在全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機合照。記者黃仲明／攝影
星宇航空董事長張國煒自家修護棚廠前，與在全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機合照。記者黃仲明／攝影

