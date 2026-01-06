快訊

「幸福狗」汪喵賀歲福轉禮盒開賣 義賣收入全用於浪浪照顧開銷

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「社團法人幸福狗流浪中途協會」義賣的精美禮盒，收入全數用於上千隻浪浪的醫療與照顧開銷。圖／陳愛媽提供
苗栗縣「社團法人幸福狗流浪中途協會」為籌集園內收容的犬貓飼料及醫療費用，近年來在歲末之際都會推銷新年禮盒義賣，收入全數用於上千隻浪浪的醫療與照顧開銷；今年還自行設計馬年禮盒提盒，相當討喜，距農曆年尚有1個月時間，歡迎社會大眾選購共襄盛舉。

幸福狗流浪中途之家新場址的興建已接近完工，預計今年3月間取得使用執照後就能啟用，初估將能收容150隻犬貓。負責人「陳愛媽」指出，新場區配合法令還增設殘障設施，雖然負擔很大，但還是忍痛以最高標準來建置。

「2026公益新年汪喵賀歲福轉禮盒」有綜合手工麻荖、蔓越莓牛軋雪Q餅、焦糖煎餅、花生米菓等品項，採預購方式，每盒499元，買1盒新年禮盒等於幫助園區1隻浪浪1個月的飼料費用，購買4盒以上還有打折及滿3000元宅配免運費優惠，近日開賣尚有四分之三存貨，距農曆年僅剩1個月時間，壓力頗大。

陳愛媽也說，每年新年與中秋是協會最主要的資金募集活動，希望推出精美的禮盒分享給大家，同時又能籌集到照顧年老浪浪更需要的醫療資金；此次賀歲福轉禮盒的旋轉木馬六角形大提盒，是她女兒自行設計，另有企業專屬客製祝賀貼紙，歡迎企業單位、大量訂購，共同帶給浪浪們重生的力量。

幸福狗流浪中途協會新建收容場區即將完工，預計3月過後即可順利啟用。圖／陳愛媽提供
