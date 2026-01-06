九成流感重症長者沒打疫苗、秋冬導入20萬劑加強型疫苗 醫盼擴大接種

據疾管署統計，去年長者接種公費流感疫苗比率僅占約5成，疾管署認「接種率不足」。不過今年秋冬將導入20萬劑免疫加強型流感疫苗，優先提供給長照及安養等機構65歲以上長輩接種。台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，免疫加強型流感疫苗應擴大施打對象，不僅能降低死亡與重症風險，也能節省後續龐大的健保醫療支出。

台灣目前流感疫情持平，不過疾管署上周表示，預計下周將上升並進入流行期。流感重症患者仍以65歲以上長者居多，且高達9成未接種流感疫苗。

今上午舉行「長者流感預防新選擇：超越標準的保護力」記者會，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，流感病毒會影響全身系統運行，引發其他疾病，如增加10倍心臟病風險、8倍中風風險、血糖異常等；病毒也會降低免疫系統，續發細菌性肺炎，導致肺部功能受損。統計更顯示，不少長者因流感入院，期間自理能力、體能下降，而出現失能狀況。

台灣今年正式進入超高齡化社會，65歲以上長者比例達到總人口數的20%，流感的高風險族群人數不斷上升。一項國外研究顯示，針對常見的H1N1、H3N2病毒型別，長者與成年人相比，接種疫苗後的抗體濃度分別下降了3倍及1.4倍。2024年的亞洲研究也發現，長者接種流感疫苗後的保護力僅有30.6%，遠低於平均的41.4%。

張峰義說，免疫加強型疫苗主要分為兩類，高劑量型與佐劑型，其中，高劑量流感疫苗抗原含量為標準劑量的4倍，美國預防接種諮詢委員會（ACIP）已更新2025至2026年流感季建議，呼籲65歲以上長者應優先接種免疫加強型疫苗，以獲得更佳的保護效果。

疾管署日前也宣布，去年3月ACIP專家會議同意，將自今年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，目前兩種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者；因此，依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構65歲以上長輩接種，加強保護力，降低機構長輩流感重症和群聚感染發生。

陳宏麟說，加強型流感疫苗因成本較高，經費編列有限，政策上因此優先投放在風險最高的族群，目前政府規畫僅採購約20萬劑，作為長照與安養機構使用。不過所謂「機構住民」的定義仍有模糊空間，例如日照中心、巷弄長照站等同樣屬於長照體系，這些長者是否納入施打對象，仍有待政策進一步釐清。

陳宏麟表示，以公費疫苗原先提供648萬劑來看，20劑加強型其實也占比很少。長遠來講，加強型疫苗其實是投資健康也替國家省錢，因為長輩只要一感染就容易重症有可能到加護病房，甚至因此病逝。若能擴大施打對象，對整體社會健康將更有助益。