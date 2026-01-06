低溫「衝堂」馬拉松 頭頸四肢保暖別喝酒暖身

近期冷氣團接連影響，全台各地大型馬拉松賽事「衝堂」急凍低溫，國健署提醒清晨開跑注意頭頸與四肢保暖，一定要充分暖身，千萬別喝酒暖身，降低心血管急症風險。

全台降溫，7日至10日輻射冷卻更寒冷。衛福部國民健康署長沈靜芬今天透過新聞稿提醒，溫差造成血管收縮、血壓升高，增加心臟病與中風急性風險。長者、三高患者、早出晚歸、輪值大夜班或戶外工作者應留意低溫與溫差。

全台北、中、南多地自11日起將舉辦大型馬拉松賽事，清晨於低溫中開跑，國健署提醒參賽者與陪同民眾，應採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖，避免喝酒暖身；運動或勞動前務必先充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、充分休息並儘速就醫，確保自身安全。

針對長者族群，國健署說明，長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件。無論何時，只要有起床的動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」。

國健署建議，長者先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，並補充溫開水。長者避免在清晨氣溫最低時過早出門運動，如需外出，務必做好全身保暖，特別是頭頸、四肢及腹部保暖。

至於三高族群或心血管疾病高風險者，國健署說，這群人在低溫環境下更容易因血管收縮導致血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險，低溫更要穩定慢性病控制。民眾應定期量測及記錄自己的血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓提到，隨著氣溫下降，冬天不僅讓人手腳冰冷，也讓心臟變得「不安分」。臨床上發現冬季是心律不整好發季節，許多病人原本心跳規律，但在天氣轉冷後，卻突然出現心悸、胸悶或頭暈等症狀，甚至因此中風住院。

黃奭毓說，特別是在高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病或慢性腎臟病患者中，更容易因低溫發作。呼籲控制血壓、血糖與體重，規律服藥與追蹤，尤其是已有心臟病或三高者，減少過量咖啡因與酒精攝取，保持適度運動，避免過度勞累或暴露極冷極熱環境。