冬季骨折發生機率飆高20%、日照不足是關鍵 兩年身高矮2公分要警覺

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
天氣寒冷，除了好發心腦血管疾病，據統計，國內每年一至三月更是髖部骨折發生率全年最高的時候，較夏季高出20%。振興醫院神經外科主治醫師鐘子超說，維生素D是提升骨密度的關鍵，而人體維生素D的來源八成來自陽光，冬季氣候濕冷，日照時間較短，使維生素D攝取不足，進而影響骨骼的健康，此時若跌倒，易引發骨折。

中華民國骨質疏鬆症學會指出，老年人髖關節骨折後一年，約有十分之一比例仍臥床，僅約半數患者能恢復至骨折前的功能狀態。衛福部國健署資料也顯示，台灣65歲以上民眾約每七人就有一人罹患骨質疏鬆症，女性比例更高於男性，且台灣於2025年底已邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過450萬人，骨質疏鬆症的盛行率隨著人口老化將逐日漸增，已成為不容忽視的重大公共衛生議題。

鐘子超指出，骨質疏鬆症在早期通常是沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀的改變，因此容易被忽略。然而，一旦跌倒或彎腰搬重物，就可能引發骨折。骨折所造成的疼痛、臥床與失能，會大幅影響生活品質與自理能力。

鐘子超指出，許多民眾為預防骨質疏鬆而積極補充鈣質，但僅靠鈣質仍嫌不足，應搭配維生素D的攝取、適度的運動及良好的生活習慣，才能有效維持骨骼健康。特別是停經後的女性與70歲以上男性，即使沒有症狀，也建議應定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。

除了定期檢查，平時也要留意身體變化。若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或在兩年內身高減少約二公分，就應提高警覺，及早就醫。

鐘子超說，目前骨質疏鬆的藥物包括雙磷酸鹽類、雌激素受體調節物、單株抗體及骨質合成藥物等。其中雙磷酸鹽類雖可能引起顎骨壞死，但發生率極低約0.004至0.04%，可諮詢專科醫師並依醫囑用藥，能有效降低風險。骨質疏鬆藥物的劑量可依個人療效調整，除了口服藥物，也有半年或一年一次的注射針劑可選擇。建議與專科醫師討論後，選擇最適合的治療方式，積極配合治療，才能及早控制病情，保有生活品質。

骨質疏鬆是老化過程的一部分，維持骨骼健康應「愈早愈好」。鐘子超提醒，從年輕時就開始補充足夠的鈣質與維生素D，並養成規律運動及良好生活習慣，才能為未來打下穩固的骨本基礎，別等到骨折才開始重視骨骼健康。

