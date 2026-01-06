快訊

母親意外確診肺癌 2女兒主動篩檢揪出早期肺腺癌

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
恩主公醫院胸腔外科陳右儒醫師分享50多歲個案，因母親有罹癌史，接受LDCT篩檢發現結節，經綜合影像表現與臨床評估後接受手術治療，術後病理結果確認為極早期肺腺癌。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院胸腔外科陳右儒醫師分享50多歲個案，因母親有罹癌史，接受LDCT篩檢發現結節，經綜合影像表現與臨床評估後接受手術治療，術後病理結果確認為極早期肺腺癌。圖／恩主公醫院提供

肺癌早期多無明顯症狀，常在健檢或其他檢查中意外發現。恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒分享，一名80多歲婦人因跌倒外傷接受電腦斷層檢查時，意外確診早期肺腺癌，順利接受手術治療；家屬提高警覺，兩名50多歲女兒主動接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，也在無症狀下揪出肺部病灶，目前都已順利完成手術，定期追蹤。

肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，其最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」，據衛生福利部死因統計，已連續超過 21年蟬聯台灣癌症死亡首位。

陳右儒指出，肺癌包含多種類型，肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，不僅好發於抽菸者，在未曾抽菸的族群中比例也逐年增加。隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶，且受檢年齡層橫跨30歲至80歲，非僅限於特定族群，及早篩檢有助於爭取治療時機。

陳右儒分享，1名約80多歲的女性，因為跌到外傷接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌並接受手術治療。由於母親罹癌，家屬提高了警覺，陸續接受LDCT篩檢，其中兩位女兒及早發現肺癌接受手術治療。

其中一名50多歲的女兒，在第一次篩檢時發現肺部有極小的毛玻璃樣結節，因影像變化不明顯，先依醫囑進行追蹤。2年後再次檢查，該病灶已成長約1.55公分，考量其已超過單純追蹤的安全界線，加上病人本身具有家族史風險，經綜合影像表現與臨床評估後，建議接受手術治療。術後病理結果確認為極早期肺腺癌，治療後僅需規律門診追蹤。

另名同樣50多歲的女兒則被發現屬於癌前期病變（非典型腺體增生），同樣在早期即接受處置。三人皆在無明顯症狀的情況下被發現病灶，治療過程以微創胸腔鏡手術為主，術後恢復良好，僅需規律回診追蹤，未影響原有生活功能。

恩主公醫院指出，目前政府補助LDCT篩檢對象包含具肺癌家族史者（男性50到74 歲、女性45到74 歲，且其父母、子女或兄弟姊妹曾確診肺癌），以及重度吸菸者（50到74 歲、吸菸史達30 包一年以上且戒菸未滿15年者）兩類高風險族群，可依規定接受2年1次 LDCT 檢查。符合補助資格民眾，應把握機會進行篩檢。

陳右儒說，若能在早期發現肺癌，手術治療通常較可保留更多正常肺組織，多採胸腔鏡微創手術進行切除，亦可採用達文西機械手臂微創手術執行，可減小手術傷口大小，多數患者術後住院約2至3天即可返家休息，對生活影響相對有限。

