快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

手術治療漫長煎熬 馬來西亞男跨海來台除癌重拾新生

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
來自馬來西亞的鍾姓男子（右三）出院前，與醫療團隊合照及研發創新中心院長暨泌尿科歐宴泉院長（左四）。圖／童綜合醫院提供
來自馬來西亞的鍾姓男子（右三）出院前，與醫療團隊合照及研發創新中心院長暨泌尿科歐宴泉院長（左四）。圖／童綜合醫院提供

59歲鍾姓男子是馬來西亞人，健檢查出患攝護腺癌第二期，他希望接受微創達文西手術治療，此手術只能到吉隆坡的醫院還需等待醫師手術排程，他最後到台灣童綜合醫院接受治療；達文西根治性攝護腺切除併雙側骨盆腔淋巴結清除手術，手術成功恢復良好，術後隔日下床，第二天可自由走動。

鍾男與童綜合醫院國際醫療中心聯繫後，先與研發創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉教授進行越洋視訊諮詢，了解疾病與建議的治療方式，隔周飛到台灣童綜合醫院進行MRI等各種相關檢查；經詳細檢查後由歐宴泉院長執行達文西根治性攝護腺切除併雙側骨盆腔淋巴結清除手術，手術成功且恢復良好，術後隔日即下床，第二天更可自由走動，出院後回診檢查也恢復良好。

鍾男表示，在馬來西亞從健檢得知前列腺指數過高到最後確認罹癌，共花5周時間，每日都很煎熬，若要在馬來西亞進行手術也不知道要等到什麼時候，他決定到台灣治療。以前聽過台灣醫療技術與服務都很棒，到童綜合醫院進行治療與住院過程，感受到醫療團隊的效率及悉心親切的服務品質。

歐宴泉院長指出，攝護腺癌是可以根治的疾病，早期因為沒有明顯症狀，容易被忽視，許多人在癌症已經進展到較晚期時才被診斷出來，凸顯篩檢重要。早期攝護腺癌患者的10年存活率超過9成，但目前在台灣，高達3成攝護腺癌患者確診已是晚期，治療難度增加，他呼籲50歲以上男性要接受一次PSA檢測，目前也積極推動倡議，希望國健署能夠比照歐美國家，將此PSA篩檢列入公費成人癌篩項目。

攝護腺癌

延伸閱讀

男子高血壓、糖尿病患主動脈剝離 東港安泰緊急手術4天後順利出院

馬來西亞羽賽／決勝局連趕5分大逆轉 寶島混雙闖頭關

佛羅倫斯雙年展得主回娘家辦展 蘇俊賓手繪致敬

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

相關新聞

影／星宇航空首架A350-1000廣體客機 張國煒親自駕機抵台

全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於...

比柳丁好吃！食安專家曬神祕水果引熱議 內行：煮熱茶也好喝

食安專家韋恩（楊世煒）近日在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享他在市場上看到的一種新奇水果，外表呈現黃色，酸味跟甜味相當平衡，引發網友討論關注。

明明有睡卻好累？溫差大也會讓你過勞 醫教5招化解「冬季倦怠」

冬季早晨總感到身體沉重、很難起床嗎？日媒鬱金香電視台近日專訪醫師長妻涉，指出這並非單純的睡眠不足，而是俗稱「冬季倦怠」的生理現象。長妻醫師指出，由於冬季日照縮短、溫差大以及運動量減少，自律神經為了維持體溫必須不停調節，導致神經系統因過度操勞而疲於奔命，進而引發頭痛、肩頸痠痛、手腳冰冷，甚至注意力下降與情緒低落等身心失調症狀。

亞太兒科醫院排行 台大兒醫名次前進4名 院長分析：與榜首差在這一點

美國新聞周刊（Newsweek）進行2025年亞太專科醫院評比，我國兒童院百名之內，上榜醫院共三家，台大兒童醫院排名第1...

新北鐵皮工廠竄大火濃煙 醫提醒：空汙恐加重肺部發炎反應

今天上午7點左右，新北市中和區一間鐵皮工廠發生火警，竄出大量火舌及濃煙，起火點緊臨二所學校，火勢已撲滅，目前得知有一名員...

九成流感重症長者沒打疫苗、秋冬導入20萬劑加強型疫苗 醫盼擴大接種

據疾管署統計，去年長者接種公費流感疫苗比率僅占約5成，疾管署認「接種率不足」。不過今年秋冬將導入20萬劑免疫加強型流感疫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。