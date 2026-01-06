手術治療漫長煎熬 馬來西亞男跨海來台除癌重拾新生

59歲鍾姓男子是馬來西亞人，健檢查出患攝護腺癌第二期，他希望接受微創達文西手術治療，此手術只能到吉隆坡的醫院還需等待醫師手術排程，他最後到台灣童綜合醫院接受治療；達文西根治性攝護腺切除併雙側骨盆腔淋巴結清除手術，手術成功恢復良好，術後隔日下床，第二天可自由走動。

鍾男與童綜合醫院國際醫療中心聯繫後，先與研發創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉教授進行越洋視訊諮詢，了解疾病與建議的治療方式，隔周飛到台灣童綜合醫院進行MRI等各種相關檢查；經詳細檢查後由歐宴泉院長執行達文西根治性攝護腺切除併雙側骨盆腔淋巴結清除手術，手術成功且恢復良好，術後隔日即下床，第二天更可自由走動，出院後回診檢查也恢復良好。

鍾男表示，在馬來西亞從健檢得知前列腺指數過高到最後確認罹癌，共花5周時間，每日都很煎熬，若要在馬來西亞進行手術也不知道要等到什麼時候，他決定到台灣治療。以前聽過台灣醫療技術與服務都很棒，到童綜合醫院進行治療與住院過程，感受到醫療團隊的效率及悉心親切的服務品質。

歐宴泉院長指出，攝護腺癌是可以根治的疾病，早期因為沒有明顯症狀，容易被忽視，許多人在癌症已經進展到較晚期時才被診斷出來，凸顯篩檢重要。早期攝護腺癌患者的10年存活率超過9成，但目前在台灣，高達3成攝護腺癌患者確診已是晚期，治療難度增加，他呼籲50歲以上男性要接受一次PSA檢測，目前也積極推動倡議，希望國健署能夠比照歐美國家，將此PSA篩檢列入公費成人癌篩項目。