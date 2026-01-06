快訊

冷！ 大陸冷氣團南下 高雄1天11人OHCA送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
強烈大陸冷氣團南下，高雄昨天已有11人OHCA送醫。記者林保光／攝影
強烈大陸冷氣團南下，高雄昨天已有11人OHCA送醫。記者林保光／攝影

受強烈大陸冷氣團南下影響，昨天起全台氣溫明顯下降，中南部受輻射冷卻影響，日夜溫差大。高雄市消防局統計，昨天因急病OHCA人數已達11件。

中央氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，今天至1月10日全台各地氣溫明顯下降，中部以北及東北部地區天氣寒冷，中南部受輻射冷卻影響，日夜溫差大，須留意清晨低溫，請民眾注意保暖，農作物及養殖漁業預先做好防寒措施，並注意用火安全與室內通風，防範火災與一氧化碳中毒事件發生，高山可能出現路面結冰，請用路人留意路況，行經結冰路段時須小心行車。

高雄市消防局今天上午表示，昨天局零時至24時，急病OHCA人數共11件，但無法確認是否因天氣寒冷造成。

高雄市消防局表示，受冷氣團影響，氣溫明顯下降，民眾使用電暖爐、暖風機及電熱毯等抗寒電器的機會增加，提醒民眾，應提高用火、用電安全警覺，避免因人為不當使用習慣造成火災風險。

高雄市消防局請民眾留意，使用電暖器等電器產品，應與窗簾、衣物、棉被等可燃物，保持至少1公尺安全距離，並避免遮蓋散熱處，且不得使用電暖器烘乾衣物；選購電暖設備應認明具商品安全標章之產品，避免使用來路不明或年久失修之電器；外出或就寢前務必關閉電暖器產品，勿有長時間連續運轉或無人看管情形；高功率、會發熱的電器產品避免同時串接延長線使用；爐火烹調謹記「人離火熄」；透天厝、公寓等住宅，應自主裝設住宅用火災警報器，並定期測試功能及更換電池，確保火災初期預警。

