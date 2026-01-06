全台7200家統一超商 2月起陸續化身旅遊服務站

觀光署今天與統一超商合作，從2月6日起全台的統一超商將分階段化身為旅遊服務站，讓外籍旅客到超商就可以掃描QRcode，獲得全台食宿遊購行的旅遊資訊。

交通部觀光署今天舉行統一超商旅人便利店MOU簽署記者會，會中觀光署與統一超商簽署合作備忘錄，要將超商化身為旅遊服務站。

觀光署指出，未來全台7200家統一超商的ibon旁將貼有「喔熊」QRcode，外籍旅客只要掃描就可以連上行動旅服PWA，獲得旅遊資訊。

觀光署長陳玉秀表示，將分階段推動「行動旅服PWA」，首波整合北部、東部、金門等3個觀光區域，預計2月6日上線，今年7月底前擴及全台7200家的統一超商門市，並將推出「喔熊」AI小幫手，讓旅客可以獲得最精準的旅遊資訊。

觀光署指出，目前行動旅服PWA已經整合觀光署、內政部國家公園署、農業部林業及保育署、農村水保署、經濟部產業發展署及各地方政府觀光資訊。

至於未來是否會其他超商合作，陳玉秀表示，這部分還需要再跟其他業者合作洽談。

另外，為吸引外籍旅客，交通部觀光署規劃「遊台灣金福氣2.0」活動，陳玉秀說，過去金福氣1.0活動只能在機場兌換，但金福氣2.0活動將規劃與超商合作，讓旅客在超商就可以進行抽獎以及兌換。

陳玉秀表示，目前金福氣2.0活動的旅遊消費金仍為新台幣5000元，但限定旅客必須是重遊客且帶新朋友來台才能參加抽獎，預算規模預計6億元，但細節還在規劃中。