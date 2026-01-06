未來4天低溫恐跌破5度 今年已通報146件非創傷OHCA 國健署：3族群注意

近期冷氣團接連來襲，全台出現10度以下低溫，消防署統計，全台從去年12月31日至今年1月4日共有146件非創傷OHCA。而這幾天受輻射冷卻影響，早晚更加寒冷。國健署提醒，低溫環境容易導致血管收縮、血壓升高，增加心臟病與中風急性發作風險。

國健署長沈靜芬表示，戶外溫差容易造成血壓突然升高，民眾外出時務必做好保暖，除長者、三高患者外，早出晚歸、輪值大夜班或長時間在戶外工作的民眾，也應特別留意低溫與溫差帶來的健康影響，做好保暖與防護措施。

本周日全台北、中、南多地將舉辦大型馬拉松賽事，清晨於低溫中開跑。沈靜芬提醒，參賽者與陪同民眾務必做好保暖與暖身準備，避免因低溫誘發身體不適。這種天氣外出運動一定要做好「保暖」，才能大幅降低血管收縮、血壓飆升誘發的心肌梗塞、中風、猝死等風險。

國健署提供「保暖護心3招」，特別針對長者、心血管疾病及三高風險族群，及戶外工作或活動的民眾低溫保健要點，協助民眾健康、安全過寒冬。

1.高齡長者

長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件。起床要記得「慢、熱、起、穿、行」。先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，並補充溫開水，另避免在清晨氣溫最低時過早出門運動。

2.心血管疾病及三高族群

三高及心血管疾病患者，在低溫環境下更容易因血管收縮導致血壓升高，誘發心肌梗塞與中風。民眾應定期量測及記錄血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

3.早出晚歸工作者與戶外活動族群

輪值大夜班、清晨外出工作或長時間在戶外活動、跑步或運動的民眾，容易暴露在低溫與溫差中。建議外出採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖。運動或勞動前務必先充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、充分休息並盡速就醫。