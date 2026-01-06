男子高血壓、糖尿病患主動脈剝離 東港安泰緊急手術4天後順利出院

屏東縣67歲吳姓男子日前在家中洗澡時，突然劇烈背痛並冒出冷汗，緊急送醫後確認為「B型主動脈剝離」。東港安泰醫院團隊與病患及家屬溝通後，決定採用「先進主動脈分支支架微創手術」治療，病患術後恢復良好，僅住院4天即順利出院正常生活。

安泰醫療團隊認為，吳男因有高血壓及糖尿病，屬於主動脈剝離高風險族群。經電腦斷層發現，其剝離位置位於結構複雜的主動脈弓部，若採傳統治療方式需進行高風險、傷口大的開胸手術，術後恢復期長，對病患負擔甚鉅。

心臟血管外科團隊因此採先進的主動脈支架微創技術，並使用自費「一體成形分支支架」，透過約1公分的小傷口將人工覆膜支架精準植入血管內，就像在血管中進行「隧道工程」，將血流導回真腔完整封堵剝離裂口，大幅降低血管破裂風險，成功取代傳統開胸手術。

安泰醫療團隊目前已完成多起80歲以上高齡主動脈剝離手術，心臟外科主任李涵彥表示，微創主動脈支架手術具傷口小、恢復快、住院天數短等優勢；一體成形分支支架更能有效降低術後支架滲漏及移位風險，提升整體手術安全性。

李涵彥提醒，高血壓、糖尿病患者為主動脈疾病高危險族群，若出現突發性劇烈胸痛、背痛、呼吸困難或冒冷汗等症狀，務必立即就醫。